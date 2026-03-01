حبس المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في السيدة زينب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في منطقة السيدة زينب وتهديدها بنشر صور مخله لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات.



سلاح أبيض

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض على يد طليقها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تُدعى “هند”، ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وأن المتهم ترصد لها أثناء خروجها لشراء سحور، واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا بها طعنة نافذة وعدة إصابات متفرقة بالجسم والوجه، استلزمت أكثر من 240 غرزة طبية.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق له تهديد المجني عليها والتعدي على أفراد من أسرتها، كما تورط في ابتزازها بنشر صور مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار خلافات نشبت بينهما عقب الطلاق، كما أن الواقعة جاءت امتدادًا لسلسلة من التهديدات المتكررة قبل تنفيذ الاعتداء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام جهات التحقيق.