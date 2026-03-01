قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جوارديولا يثير القلق حول موعد عودة هالاند قبل مرحلة الحسم مع مانشستر سيتي
برلمانيون بمجلس النواب يستعرضون بيانات عاجلة حول تداعيات الحرب الإقليمية على مصر
تاريخ مواجهات آرسنال وتشيلسي .. صراع مُمتد وأرقام تُرجّح كفة الجانرز
رئيس النواب يستقبل وزير المالية قبل مناقشة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
الرئيس السيسي يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان.. ويدين استهداف ميناء الدقم العماني
لدعم القطاع الصناعي .. بنوك استثمار تتعهد بتأسيس صناديق استثمار مباشر مُتخصصة
الرئيس الإيراني: اغتيال خامنئي يعتبر بمثابة إعلان حرب على المسلمين
مدبولي يؤكد الأهمية القصوى للحفاظ على أرصدة استراتيجية آمنة من المنتجات البترولية
أحمد أمين: لم أشاهد أعمالا كثيرة قدمت عالم الجاسوسية.. خاص
وزارة الدفاع القطرية: طائراتنا اعترضت مسيرات وصواريخ كروز أطلقتها إيران
إغلاق مضيق هرمز يقفز بأسعار النفط.. ما حجم التأثير المحتمل على الاقتصاد المصري؟
مستشار الرئيس الإماراتي يُحذّر إيران: جيرانكم ليسوا خصومكم
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

حبس المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في السيدة زينب

ارشيفية
ارشيفية
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض في منطقة السيدة زينب وتهديدها بنشر صور مخله لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي 4 أيام على ذمة التحقيقات.


سلاح أبيض

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بتعرض سيدة لاعتداء بسلاح أبيض على يد طليقها، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة.

وبالفحص تبين أن المجني عليها تُدعى “هند”، ومقيمة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، وأن المتهم ترصد لها أثناء خروجها لشراء سحور، واعتدى عليها بسلاح أبيض، محدثًا بها طعنة نافذة وعدة إصابات متفرقة بالجسم والوجه، استلزمت أكثر من 240 غرزة طبية.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق له تهديد المجني عليها والتعدي على أفراد من أسرتها، كما تورط في ابتزازها بنشر صور مسيئة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار خلافات نشبت بينهما عقب الطلاق، كما أن الواقعة جاءت امتدادًا لسلسلة من التهديدات المتكررة قبل تنفيذ الاعتداء، وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء المتهم وضبطه، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته أمام جهات التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بالقاهرة حبس المتهم بالتعدي على طليقته بسلاح أبيض سلاح أبيض صور مخله

