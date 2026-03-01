أسفل عجلات الأتوبيس.. تفاصيل مثيرة في إحالة سائق متهم بقتل شخص بالمطرية

كشف أمر إحالة في قضية سائق متهم بقتل شخص دهسا بسيارته بمنطقة المطرية عن تفاصيل مروعة حيث أوضح أن المتهم في غضون مايو 2025 بيت النية على قتل المجني عليه بسبب خلافات مالية نشبت بينهما خلال فترة عمل المتهم سائقا لدى المجني عليه.

أسفل عجلات الأتوبيس



وتابع أمر الإحالة، أن المتهم راقب المجني عليه وعرف مكان تواجده وموعد ذهابه إلى العمل مستقلا سيارته الخاصة للذهاب إلى عمله بمنطقة المطرية، كما أن المتهم استقل أتوبيس وقاده ثم سار وراء المجني عليه وحاول التضييق عليه وقلب سيارته، فتوقف الأخير محاولا الدفاع عن نفسه فاصطدم به المتهم بقوة فأسقطه أسفل إطارات الأتوبيس ثم سار فوقه عدة مرات حتى تأكد من مصرعه.

تلقت مباحث قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع حادث ومصرع شخص، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الجريمة سائق حاول الانتقام من رب عمله السابق بسبب خلافات مالية حول أجر الأول إبان عمله معه، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.