مقتـ.ـل 8 أشخاص في احتجاج مؤيد لإيران أمام القنصلية الأمريكية في باكستان
بعد الضربات الأمريكية الإيرانية.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد
مقتل 6 أشخاص في اشتباكات بين الشرطة الباكستانية ومتظاهرين في محيط القنصلية الأمريكية
بيان عاجل فى مجلس النواب حول مشكلات سوق الدواء ونقص الأصناف الحيوية
الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية
بغرض تأديبها.. القصة الكاملة لإنهاء حياة سيدة على يد شقيقها بمغاغة شمال المنيا
سقط العقل المدبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن رسميًا اغتيال علي خامنئي
الصحة: مبادرة الرعاية الصحية لكبار السن تخدم أكثر من 2.1 مليون مواطن
وزيرا الاستثمار والصناعة يبحثان مع بنوك الاستثمار آليات تمويل مبتكرة لدعم القطاع الصناعي
قطر تعلن استمرار تعليق رحلاتها الجوية مؤقتًا
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الكرواتي سبل احتواء التصعيد العسكري بالمنطقة
مصدر مصري مسؤول يؤكد موقف القاهرة الداعي إلى حل الأزمات الإيرانية بالطرق الدبلوماسية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره العراقي سبل خفض التصعيد الإقليمي

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، و فؤاد حسين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيقة، لمتابعة التطورات المتلاحقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة.

وشدد الوزير عبد العاطي خلال الاتصال على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد واحتواء الموقف الراهن، محذراً من التداعيات الكارثية لاتساع رقعة الصراع ، ومؤكدا أن تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية يعد المسار الوحيد لتجنيب المنطقة خطر الانزلاق إلى فوضى شاملة ستنعكس آثارها المدمرة على أمن واستقرار ومقدرات كافة شعوب المنطقة، مع التشديد على أنه لا بديل عن الحوار لمعالجة الأزمات الراهنة.

وادان وزير الخارجية الاستهداف لأراضي جمهورية العراق والدول العربية الشقيقة في الخليج والمملكة الأردنية الهاشمية، مؤكداً الرفض القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية ووحدة أراضيها، وجدد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد تضامن مصر الكامل مع العراق وكافة الدول الشقيقة في مواجهة هذه التهديدات، مشدداً على أهمية احترام مبادئ حسن الجوار والالتزام بالقانون الدولي للحفاظ على السلم والأمن الإقليميين.

وزير الخارجية والتعاون الدولي العراق التصعيد العسكري مبادئ حسن الجوار الخليج

