محمد صلاح يطارد التاريخ في 2025 | فرصة الانفراد بالرقم القياسي أمام كوت ديفوار
أداء فردي استثنائي | ساديو ماني يصنع التاريخ في كأس أمم أفريقيا 2025
راحة سلبية.. نادية مصطفى تكشف عن تفاصيل مرض هاني شاكر.. خاص
إلغاء ترخيصه وإحالة للنيابة| البترول : ضبط وكيل محطات بنزين يهرب أكثر من 1.1 مليون لتر سولار
مهيب عبد الهادي: الأهلي بعد بيع محمد عبد المنعم معرفش يعوضه
اخطف وإجري.. خطة حسام حسن لـ ترويض أفيال كوت ديفوار
7 أيام فقط.. إسرائيل تقـ.تل رضيعا بتركه في البرد القارس
فوز هشام إبراهيم عبد الحميد بالدائرة الأولى قسم أول المنتزه بالإسكندرية
إخلاء سبيل المتهمة بدهس الطالبة جنى بالتجمع بعد تسديد الكفالة
وول ستريت جورنال: تل أبيب تخطط لعملية برية داخل “الخط الأصفر”
فيروز تنهار من البكاء فى جنازة ابنها هلي الرحباني
الأحوال الشخصية والمطورون العقاريون أبرزها.. ملفات وتشريعات ساخنة تتصدر أجندة برلمان 2026
نتائج انتخابات النواب.. فوز نظير والحاجر والباشا وأبو العيون بدائرة القوصية

القاضي حازم بدوي
القاضي حازم بدوي
إسلام دياب

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، مساء اليوم السبت الموافق 10 يناير 2026، خلال مؤتمرها بمقر الهيئة آخر نتيجة بانتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة بـ27 دائرة ملغاة من المحكمة الإدارية العليا بالمرحلة الأولى من الانتخابات.

وأعلن القاضي حازم بدوي فوز إبراهيم نظير ويونس الحاجر ومحمد الباشا وراشد أبو العيون بالدائرة الثانية مركز القوصية بأسيوط.

فوز محمد حمدي دسوقي واللواء علاء سليمان وعلاء محمود عبد الغني بالدائرة الأولى قسم أول أسيوط.

فوز علاء علي قدري بالدائرة السادسة بمركز دير مواس بالمنيا.

فوز وائل اسماعيل ومحمد مصطفى كمال وأسامة عبد الشكور بالدائرة الخامسة بمركز ملوي بالمنيا.

فوز مجدي سعداوي وحازم فاروق بالدائرة الرابعة بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

فوز محمود عبدالحفيظ هيبة وحمادة حلبي وحسين غيته وإيهاب خالد بالدائرة الثالثة بمركز مغاغة بالمنيا.

فوز علي بدوي وأحمد حسين الصياد وسيد عبد الوهاب عبد الهادي بالدائرة الأولى قسم أول المنيا.

فوز طه عبد التواب وحماده سليمان وحمد محمود بالدائرة الثالثة بمركز سنورس بالفيوم.

فوز على سماح ومجدي الطويل وطارق سيد توفيق بالدائرة الثانية عشر بمركز منشأة القناطر بالجيزة.

فوز أحمد محمد علي محمد جبيلي بالدائرة العاشرة بقسم أول أكتوبر بالجيزة.

فوز محمد سلطان ووسيم كمال بالدائرة التاسعة بقسم الأهرام بالجيزة.

فوز جرجس عوض الله لاوندي صليب ومحمد علي عبد الحميد بالدائرة السابعة العمرانية بالجيزة.

فوز حسام الدين المندوه توفيق بالدائرة السادسة بولاق الدكرور بالجيزة.

فوز أبو بكر علي أبو بكر غريب بالدائرة الثالثة البدرشين بالجيزة.

