اليوم.. مرافعة النيابة في محاكمة 89 متهما بـخلية مدينة نصر

تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم الأحد 11 يناير 2026، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 89 متهما في القضية رقم 535 لسنة 2025، جنايات مدينة نصر، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية فى القضية المعروفة بخلية "داعش مدينة نصر".

كشفت تحقيقات النيابة العامة أنه خلال الفترة من عام 2017 وحتي 1 ديسمبر 2020، المتهمون جميعا انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم رقم 53 بإعداد أفراد وتدريبهم علي استعمال السلاح وتعلم أساليب القتال.