هددها بفضيحة.. تأييد المشدد 10 سنوات للمتهم بالاعتداء على طفلة

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية الجنائية برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل وعضوية المستشارين باسم يسرى جاويش وطارق أحمد الحلوانى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور محمد خلف الله وكيل النيابة وأمانة سر محمد عفت المتهم بالاعتداء على طفلة السجن المشدد 10 سنوات، واستأنف المتهم على حكم أول درجة أمام محكمة جنايات الزقازيق الدائرة الثانية المستأنفة برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين حمدى على طلبة ووليد محمد مهدى الرئيسين بمحكمة استئناف المنصورة وبحضور أحمد غنيم وكيل النيابة وأمانة سر سامى سمير والتي قضت بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «حمدى .أ»، باستغلال حداثة سن الطفلة المجنى عليها وكانت تقيم مع والدها بأحد المزارع محل عمله بمركز بلبيس واستدراجها بعيدا عن أعين الناس وقام بتهديدها وحسر عنها ملابسها واعتدى عليها عدة مرات مهددا إياها في كل مره بفضح أمرها اذا لم تنصاع له.

وبالطعن على الحكم، قضت المحكمة برفض طعن المتهم على حكم سجنه المشدد 10 سنوات لاعتدائه على طفلة، وتأييد الحكم المطعون عليه.