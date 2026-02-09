مستشار الأكاديمية العسكرية: إسرائيل تشعر بالقلق من قوة الجيش المصري

أكد اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن الجيش المصري يمتلك قوات نخبة عالية التدريب إلى جانب شجاعة وكفاءة المقاتل المصري.

وقال هشام الحلبي، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إن تدريبات "النجم الساطع" كشفت المستوى الاحترافي للقوات المسلحة المصرية، مما دفع إسرائيل والولايات المتحدة إلى إدراك قوة الجيش المصري، لافتًا إلى أن إسرائيل تشعر بالقلق من هذا الأداء في ظل توجهاتها التوسعية السابقة في لبنان وسوريا وقطاع غزة، معتبرًا أن هذا القلق يعكس احترامًا لإمكانات القوات المسلحة المصرية وكفاءتها على الصعيد الإقليمي.

وتابع أن إسرائيل لديها فكر توسعي على حساب الدول وهو ما ظهر في لبنان وسوريا وغزة، وهذا الفكر التوسعي واضح للجميع لذا لديه مخاوف وقلق من القوات المسلحة المصرية.

وأشار إلى أن منطقة الشرق الأوسط ملتهبة وهو ما يظهر في الأوضاع في غزة وسوريا ولبنان وليبيا واليمن، إضافة إلى التدخلات الإقليمية التي نشهدها.