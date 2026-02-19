بقيمة 60 قرشا.. ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار أمام الجنيه أول أيام شهر رمضان

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19 فبراير 2026، ارتفاعًا ملحوظاً خلال تعاملات اليوم، حيث وصل السعر إلى حوالي 47.52 جنيه في بعض البنوك، مسجلاً زيادة بنحو 50 إلى 60 قرشًا مقارنة بأسعار أمس، في حركة مفاجئة أثارت اهتمام المتعاملين في سوق الصرف المصري.

وحدث هذا الارتفاع في منتصف تعاملات اليوم، ووفقاً لآخر تحديث جاء سعر الدولار في البنوك الآن كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري حوالي 47.44 جنيه للشراء و47.54 جنيه للبيع، بينما وصل سعر الدولار اليوم في بنك مصر إلى 47.38 جنيه للشراء و47.48 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الارتفاع بعد ارتفاع الدولار عالمياً مقابل العملات الأجنبية الأخرى، وذلك بعد صدور تقارير الوظائف الأمريكية والتي جاءت أقوى من المتوقع، حيث أشارت بيانات وزارة العمل الأمريكية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3% في يناير من 4.4% في ديسمبر.



ويعكس صعود الدولار عدة عوامل متداخلة، من بينها:

قوة الاقتصاد الأمريكي وبيانات الوظائف الإيجابية، مما يعزز الثقة في العملة ويقلل توقعات خفض الفائدة سريعًا.

إلى جانب زيادة الطلب على الدولار في السوق المحلية لبنوك وصناديق الاستثمار وخروج أجزاء من الاستثمارات الأجنبية من أدوات الدين المحلي، مما يرفع الطلب على العملة الأمريكية مقابل الجنيه المصري.

وأيضاً نتيجة تأثير متغيرات السياسة النقدية الأمريكية والعالمية، حيث يبقى الدولار عملة احتياط عالمي، ويتحرك بقوة في أوقات التقلبات الاقتصادية.