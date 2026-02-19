هدوء في سوق الصرف.. الدولار يحافظ على مستوياته بالبنوك المصرية أول أيام رمضان

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار النسبي في ختام تعاملات هذا الأسبوع، ليستقر عند مستويات قريبة من تداولات الأمس، وسط هدوء نسبي في حركة الطلب داخل البنوك العاملة بالسوق المحلية.

ومع بداية تعاملات اليوم الخميس 19 فبراير، أول أيام شهر رمضان المبارك، واصل الدولار ثباته أمام الجنيه، حيث سجل في البنك المركزي المصري مستوى 46.94 جنيه للشراء و47.08 جنيه للبيع.

أكبر بنكين حكوميين

وفي أكبر مصرفين حكوميين جاء سعر الدولار كالتالي:

البنك الأهلي المصري سجل 46.88 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

بنك مصر سجل 46.88 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك الأخرى

المصرف العربي الدولي: 46.7 جنيه للشراء – 46.8 جنيه للبيع.

بنك قناة السويس: 46.88 جنيه للشراء – 46.97 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي: 46.88 جنيه للشراء – 46.97 جنيه للبيع.

بنك البركة: 46.7 جنيه للشراء – 46.8 جنيه للبيع.

بنك القاهرة: 46.88 جنيه للشراء – 46.97 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 46.97 جنيه للشراء – 47.07 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول مصر: 46.94 جنيه للشراء – 47.04 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 46.96 جنيه للشراء – 47.06 جنيه للبيع.

مواعيد عمل البنوك في رمضان

وبالتزامن مع أول أيام شهر رمضان، تبدأ البنوك العاملة في مصر العمل وفق المواعيد الرسمية المقررة خلال الشهر الكريم، حيث تمتد ساعات العمل للجمهور عادة من الساعة 9:30 صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بينما تستمر مواعيد العمل للموظفين لفترة أطول وفق التنظيم الداخلي لكل بنك.

ويأتي استقرار الدولار اليوم في ظل متابعة مستمرة من الأسواق لأي مستجدات محلية أو عالمية قد تؤثر على حركة سعر الصرف خلال الفترة المقبلة، خاصة مع بداية شهر رمضان وزيادة حركة التعاملات النقدية



