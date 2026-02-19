توك شو| استقرار الطقس والعملات والذهب.. الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، وتناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5640 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6580 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7520 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 52640 جنيها.

درجات الحرارة المُتوقعة اليوم الخميس 19 فبراير 2026 | فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية روان أبوالعينين، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الخميس 19 فبراير 2026.

العظمى

القاهرة 21

الإسكندرية 20

شرم الشيخ 23

مطروح 19

أسوان 27

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الخميس

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الخميس 19 فبراير 2026.

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 47.05 جنيه

سعر الشراء: 46.95 جنيه

اليورو

سعر البيع: 55.74 جنيه

سعر الشراء: 55.62 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 63.90 جنيه

أونروا: الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أونروا، كشفت أن الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء في ظل استمرار القيود المفروضة على الوصول الإغاثي.



وأوضحت أونروا، أننا نواصل عملنا مع النازحين الغزيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإغاثية من خلال شبكة فريدة وانتشار ميداني واسع، وأن حجم الاحتياجات يفوق ما يسمح لنا به حاليا ويجب رفع القيود.

وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي، ونظيرته البريطانية يبحثان سبل دعم العلاقات الثنائية ومستجدات الوضع الإقليمي.

وأكد وزير الخارجية على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للدفع نحو التوصل إلى تسوية سلمية وتوافقية للملف النووي الإيراني

الأمم المتحدة: أعمال في الفاشر بالسودان ترقى إلى الإبادة الجماعية

أدان تحقيق تابع للأمم المتحدة أعمال عنف في مدينة الفاشر بالسودان، مؤكدًا أنها ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأشار التحقيق إلى وجود انتهاكات جسيمة استهدفت مدنيين، وسط تصاعد حدة الاشتباكات وتدهور الأوضاع الإنسانية في الإقليم، ما يثير مخاوف دولية متزايدة بشأن حماية السكان

إسرائيل ترفع حالة التأهب على الحدود الشمالية خشية تصعيد مع حزب الله

أفادت هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصدر بأن القوات الإسرائيلية رفعت حالة التأهب على الحدود الشمالية، وسط مخاوف من تصعيد محتمل مع جماعة حزب الله، وفق ما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ

مع بدء شهر رمضان الكريم، يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار اللحوم في الأسواق والمنافذ.

ونرصد من خلال صدي البلد قائمة بأسعار اللحوم المتداولة في المنافذ اليوم:

أسعار اللحوم المفرومة أو المكعبات: 280 جنيهًا للكيلو.

أسعار الضاني بالعظم: 350 جنيهًا للكيلو.