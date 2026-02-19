أونروا: الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن أونروا، كشفت أن الأوضاع الإنسانية في مختلف أنحاء غزة بالغة السوء في ظل استمرار القيود المفروضة على الوصول الإغاثي.



وأوضحت أونروا، أننا نواصل عملنا مع النازحين الغزيين بتقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم والمساعدات الإغاثية من خلال شبكة فريدة وانتشار ميداني واسع، وأن حجم الاحتياجات يفوق ما يسمح لنا به حاليا ويجب رفع القيود.

ويدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية تقديم الدعم للجنة جديدة تُنشأ لتولي الإدارة المدنية في غزة، وذلك وفقًا لوثيقة صادرة عن جهازه الدبلوماسي .

وكتب جهاز العمل الخارجي الأوروبي في وثيقة وُزعت على الدول الأعضاء: "يتواصل الاتحاد الأوروبي مع هياكل الحكم الانتقالي المنشأة حديثًا في غزة".

وأضافت الوثيقة: "يدرس الاتحاد الأوروبي أيضًا إمكانية تقديم الدعم للجنة الوطنية لإدارة غزة".

وسيناقش وزراء خارجية الدول الأوروبية الوضع في غزة خلال اجتماع في بروكسل يوم 23 فبراير.