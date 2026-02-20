قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول جمعة في رمضان.. ردد هذه الأدعية الجامعة لكل خير
دعاء ثاني يوم في رمضان .. ردده يرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح أبواب السماء
دون إصابات.. السيطرة على حريق شقة في المنوفية
ما حكم من يتشاجر في نهار رمضان وهو صائم؟
محافظ المنوفية يحيل 17عاملا بمستشفى بركة السبع للتحقيق... صور
رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
رباعية تكتب المجد.. جوردون ينضم لـ قائمة أساطير دوري أبطال أوروبا
محافظ المنوفية يؤدي شعائر صلاة الجمعة بمسجد أبو علي بمركز ومدينة تلا
نائب يطالب بقائمة سوداء تضم أسماء المتلاعبين بالأسعار خلال شهر رمضان
الدوري المصري.. خالد الغندور يطرح سؤالا هاما لجماهير الكره المصرية
الصحة: إدراج 3 عيادات جديدة ضمن خدمة دواؤك لحد باب بيتك لأصحاب الأمراض المزمنة
رمزي عودة: إسرائيل لديها سياسة خاصة بتهويد المسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

خرطوش وسلاح أبيض في باسوس.. عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص

الواقعة
الواقعة
عبد الرحمن سرحان

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بالتعدي على آخر بصحبته نجله الصغير، باستخدام سلاح ناري «خرطوش» وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس.

ويُظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما يحمل الآخر سلاحًا أبيض، ويقومان بإطلاق أعيرة نارية والتعدي على الأب، في مشهد تخللته صرخات الطفل ومحاولات من والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمان من موقع الحادث عقب إصابته.

قانون الأسلحة والذخائر

وتنظم عقوبات حيازة وتجارة الأسلحة أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والذي شدد العقوبات على حيازة الأسلحة دون ترخيص، سواء كانت بيضاء أو نارية، وفقًا لنوع السلاح وخطورته.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه وذلك في حال حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني. عقوبة حيازة سلاح ناري غير مرخص

تختلف العقوبة بحسب نوع السلاح:

السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه

في حال حيازة سلاح ناري غير مششخن (مثل الخرطوش أو الأسلحة ذات الماسورة الملساء).

السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه
إذا كان السلاح من الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق أو البنادق ذاتية التعمير.

السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه

في حال حيازة أسلحة شديدة الخطورة مثل البنادق الآلية أو النصف آلية أو الرشاشات سريعة الطلقات.


كما يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه في حال حيازة ذخائر خاصة بالأسلحة المنصوص عليها دون ترخيص.

الاتجار أو التصنيع دون ترخيص

شدد القانون كذلك على جرائم الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع دون ترخيص، حيث:

يعاقب بالحبس والغرامة في حال الأسلحة البيضاء.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا تعلق الأمر بأسلحة نارية مششخنة أو آلية.

عقوبات إضافية محتملة

وفي حال ثبوت استخدام السلاح في الاعتداء وإحداث إصابات، قد تُضاف إلى عقوبة الحيازة تهم أخرى مثل الشروع في القتل أو الضرب المفضي إلى عاهة، وفقًا لنتيجة التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.

وتبقى العقوبة النهائية مرهونة بما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة، وتكييف الاتهامات وفقًا لظروف الواقعة ونوع السلاح المستخدم.

خرطوش واقعة الخرطوش باسوس القليوبية البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

معتمد جمال

قرار جديد من إدارة الزمالك بشأن معتمد جمال

الاهلي

لاعب حكاية.. أمير هشام يتغنى بصفقة الأهلي الجديدة

احمد الطيب

لازم تكون بجح.. تعليق ناري من أحمد الطيب بعد فوز الأهلي على الجونة

جانب من الواقعة

شقيق ضحية فيديو إطلاق الخرطوش : مجهولون استهدفوه ونجله بعد صلاة العشاء

سعر الذهب

سعر أكبر عيار ذهب اليوم 20-2-2026

امام عاشور

إمام عاشور يوجه رسالة هامة لجماهير الأهلي بعد مباراة الجونة

جانب من الواقعة

الأمن يفحص تعدي مجهولين على مواطن وصغير في أحد شوارع باسوس

جريمة قتل - أرشيفي

مقـ.تل عالم الفيزياء الأمريكي كارل جريلمير

ترشيحاتنا

الزبادي

ماذا يحدث عند تناول الزبادي على السحور؟

التهاب الحلق

علاج التهاب الحلق عند الأطفال.. خطوات آمنة في المنزل

فول

طرق مختلفة لعمل الفول على السحور.. سلاطة وحمص وزبدة

بالصور

رمضان شهر البطولات.. القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية دينية بحضور وزير الأوقاف

ضمن مبادرة بطاقتك حقوقك.. قومي المرأة بالشرقية يستخرج 1280 بطاقة رقم قومي بالمجان

قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية
قومي المرأة بالشرقية

أوقاف الشرقية تنفذ 1000 مقرأة قرآنية و31 ملتقي فكري و29 مائدة رمضانية خلال شهر رمضان

اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية
اوقاف الشرقية

أول رادار طائر.. يمكنه ملاحقة السيارة وتسجيل مخالفة

الرادار
الرادار
الرادار

فيديو

عودة عبلة كامل

قبول رباني.. عودة قوية لعبلة كامل تشعل تفاعل الجمهور في إعلان رمضان 2026

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد