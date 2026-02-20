خرطوش وسلاح أبيض في باسوس.. عقوبة حيازة سلاح ناري دون ترخيص

تفحص الأجهزة الأمنية بمحافظة القليوبية مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر قيام شخصين بالتعدي على آخر بصحبته نجله الصغير، باستخدام سلاح ناري «خرطوش» وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة المجني عليه، وسط مزاعم بوقوع الحادث في منطقة باسوس.

ويُظهر الفيديو أحد المتهمين ممسكًا بسلاح ناري، بينما يحمل الآخر سلاحًا أبيض، ويقومان بإطلاق أعيرة نارية والتعدي على الأب، في مشهد تخللته صرخات الطفل ومحاولات من والده لحمايته، قبل أن يفر المتهمان من موقع الحادث عقب إصابته.

قانون الأسلحة والذخائر

وتنظم عقوبات حيازة وتجارة الأسلحة أحكام قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، والذي شدد العقوبات على حيازة الأسلحة دون ترخيص، سواء كانت بيضاء أو نارية، وفقًا لنوع السلاح وخطورته.

عقوبة حيازة السلاح الأبيض

ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه وذلك في حال حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني. عقوبة حيازة سلاح ناري غير مرخص

تختلف العقوبة بحسب نوع السلاح:

السجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه

في حال حيازة سلاح ناري غير مششخن (مثل الخرطوش أو الأسلحة ذات الماسورة الملساء).

السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه

إذا كان السلاح من الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق أو البنادق ذاتية التعمير.

السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه

في حال حيازة أسلحة شديدة الخطورة مثل البنادق الآلية أو النصف آلية أو الرشاشات سريعة الطلقات.



كما يعاقب القانون بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه في حال حيازة ذخائر خاصة بالأسلحة المنصوص عليها دون ترخيص.

الاتجار أو التصنيع دون ترخيص

شدد القانون كذلك على جرائم الاتجار أو الاستيراد أو التصنيع دون ترخيص، حيث:

يعاقب بالحبس والغرامة في حال الأسلحة البيضاء.

وتصل العقوبة إلى السجن المشدد أو المؤبد إذا تعلق الأمر بأسلحة نارية مششخنة أو آلية.

عقوبات إضافية محتملة

وفي حال ثبوت استخدام السلاح في الاعتداء وإحداث إصابات، قد تُضاف إلى عقوبة الحيازة تهم أخرى مثل الشروع في القتل أو الضرب المفضي إلى عاهة، وفقًا لنتيجة التحقيقات وتقرير الطب الشرعي.

وتبقى العقوبة النهائية مرهونة بما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وتحقيقات النيابة العامة، وتكييف الاتهامات وفقًا لظروف الواقعة ونوع السلاح المستخدم.