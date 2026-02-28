قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حزب الله: الهجمات الأمريكية - الإسرائيلية على إيران خرق فاضح للقانون الدولي
أفعال جبانة.. السلطات الإيرانية تطالب سكان طهران بمغادرة العاصمة
الأمن القومي العربي خط أحمر.. اليماحي يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية السافرة
العالم يترقب خطاب المرشد الإيراني بعد الضربات الأمريكية والإسرائيلية
الحكومة تطمئن المواطنين: المخزون الاستراتيجي آمن ومستعدون لكل السيناريوهات
هجوم مسيّرة إيرانية على مطار الكويت الدولي وسقوط جرحى
جيش الاحتلال: إيران أطلقت وابلا إضافيا من الصواريخ باتجاه إسرائيل
الأمم المتحدة تحذر من تداعيات خطيرة.. إدانة أممية للتصعيد العسكري في الشرق الأوسط
روسيا والصين تطلبان عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن بشأن إيران
الشيخ تميم بن حمد يؤكد تقديره لموقف مصر الداعم لدولة قطر
الملك عبد الله الثاني يعرب عن تقديره لموقف مصر الداعم لأمن واستقرار الأردن
الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد: الحلول العسكرية لن تحقق مصالح أي طرف
التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام زد بالدوري.. والقنوات الناقلة

إسلام مقلد

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي مساء اليوم، في مباراة تحمل طابعًا حاسمًا مبكرًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، ما يجعل أي تعثر فرصة ثمينة للمطاردين.

دفعة معنوية بعد انتصار سموحة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة، خصوصًا مع عودة عدد من العناصر الأساسية التي تمثل القوة الضاربة للفريق، وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، رغم أن مشاركتهما الأساسية لا تزال محل حسم نهائي من الجهاز الفني.

مباراة قد تعيد رسم ملامح الصدارة

تحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، كونها تأتي في توقيت مؤثر في مسار المنافسة، إذ يسعى الأهلي إلى استثمار حالة الاستقرار الفني وتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح زد إلى تقديم عرض قوي أمام أحد أبرز المرشحين للقب، أملاً في قلب الموازين.

غيابات مؤثرة وموقف معلق لعدة لاعبين

يغيب عن صفوف الأهلي أكثر من عنصر بسبب الإصابة، في مقدمتهم ياسين مرعي وعمرو الجزار، فيما لم يُحسم بشكل نهائي موقف بعض اللاعبين مثل محمد سيحا وحمزة علاء ومحمد شكري. في المقابل، يستعيد الفريق خدمات ياسر إبراهيم بعد انتهاء الإيقاف، ليمنح الخط الخلفي قدرًا أكبر من الاستقرار.

توروب يستقر على ملامح التشكيل

المدير الفني الدنماركي ييس توروب استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع الإبقاء على زيزو وتريزيجيه على مقاعد البدلاء في ظل عودتهما من الإصابة، والدفع بمروان عثمان في مركز رأس الحربة بعد تسجيله هدف الفوز في المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ويوسف بلعمري، وفي الوسط أليو ديانج ومروان عطية ومحمد بن رمضان وإمام عاشور وأشرف بن شرقي، خلف المهاجم مروان عثمان.

موعد المباراة وطاقم التحكيم

تقام المباراة اليوم السبت 28 فبراير في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أون سبورتس 1، ويسبقها استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل.

ويدير اللقاء الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى هيثم الشريف مهمة الحكم الرابع، ويقود تقنية الفيديو محمد الشناوي ويعاونه خالد حسين.

النادي الأهلي الأهلي فريق زد الدوري الممتاز

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

كامويش

خالد الغندور يثير الجدل بعد استبعاد نجم الأهلي من مباراة زد

طائرة منكوبة

طائرة بوليفيا المنكوبة.. تفاصيل مثيرة بشأن إحراق أموال كانت تنقلها

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

احمد عبدالقادر

إضافة كبيرة.. نجم الزمالك يكشف حقيقة انتقال لاعب الأهلي للقلعة البيضاء

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

محمد السلاب

قيادي بمستقبل وطن: الموقف المصري تجاه استهداف العرب عقيدة لرفض المساس بسيادة الأشقاء

حماية الطفل من المؤثر الرقمي

إلزام المنصات بتطبيق التصنيف العمري والتحقق من السن لحماية القصر.. مشروع قانون

مجلس النواب

إشادة برلمانية بتفاعل الحكومة مع تداعيات التطورات الإقليمية.. ومطالب بتشديد الرقابة لمنع انفلات الأسعار

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز.. بطعم البهارات العربية

طريقة عمل مدفون الدجاج بالأرز على طريقة الشيف حسن
إضافة قوية وشاطرة.. إشادات واسعة بأداء نوران ماجد في مسلسل أولاد الراعي

أحداث مثيرة في الحلقة 12 من «سوا سوا».. الأعلى تشويقا في رمضان

نشرة المرأة والمنوعات | لماذا تزداد الخلافات الزوجية في رمضان؟.. طبيب يكشف سبب الشعور بالدوخة خلال الصيام

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

خالد الصاوي

من السهر للانضباط .. رحلة تحول مفاجئة في حياة خالد الصاوي

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

المزيد