التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام زد بالدوري.. والقنوات الناقلة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق زد إف سي مساء اليوم، في مباراة تحمل طابعًا حاسمًا مبكرًا في سباق المنافسة على لقب الدوري الممتاز، خاصة في ظل تقارب النقاط بين فرق القمة، ما يجعل أي تعثر فرصة ثمينة للمطاردين.

دفعة معنوية بعد انتصار سموحة

يدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة عقب فوزه في الجولة الماضية على سموحة بهدف دون رد، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة قوية قبل المواجهة المرتقبة، خصوصًا مع عودة عدد من العناصر الأساسية التي تمثل القوة الضاربة للفريق، وفي مقدمتهم أحمد سيد زيزو ومحمود حسن تريزيجيه، رغم أن مشاركتهما الأساسية لا تزال محل حسم نهائي من الجهاز الفني.

مباراة قد تعيد رسم ملامح الصدارة

تحظى المواجهة باهتمام جماهيري كبير، كونها تأتي في توقيت مؤثر في مسار المنافسة، إذ يسعى الأهلي إلى استثمار حالة الاستقرار الفني وتحقيق فوز جديد يعزز موقعه في جدول الترتيب، بينما يطمح زد إلى تقديم عرض قوي أمام أحد أبرز المرشحين للقب، أملاً في قلب الموازين.

غيابات مؤثرة وموقف معلق لعدة لاعبين

يغيب عن صفوف الأهلي أكثر من عنصر بسبب الإصابة، في مقدمتهم ياسين مرعي وعمرو الجزار، فيما لم يُحسم بشكل نهائي موقف بعض اللاعبين مثل محمد سيحا وحمزة علاء ومحمد شكري. في المقابل، يستعيد الفريق خدمات ياسر إبراهيم بعد انتهاء الإيقاف، ليمنح الخط الخلفي قدرًا أكبر من الاستقرار.

توروب يستقر على ملامح التشكيل

المدير الفني الدنماركي ييس توروب استقر بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به اللقاء، مع الإبقاء على زيزو وتريزيجيه على مقاعد البدلاء في ظل عودتهما من الإصابة، والدفع بمروان عثمان في مركز رأس الحربة بعد تسجيله هدف الفوز في المباراة الماضية.

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي اللقاء بتشكيل يضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع محمد هاني وياسر إبراهيم وأحمد رمضان بيكهام ويوسف بلعمري، وفي الوسط أليو ديانج ومروان عطية ومحمد بن رمضان وإمام عاشور وأشرف بن شرقي، خلف المهاجم مروان عثمان.

موعد المباراة وطاقم التحكيم

تقام المباراة اليوم السبت 28 فبراير في تمام التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قناة أون سبورتس 1، ويسبقها استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم التحليل.

ويدير اللقاء الحكم طارق مجدي، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، بينما يتولى هيثم الشريف مهمة الحكم الرابع، ويقود تقنية الفيديو محمد الشناوي ويعاونه خالد حسين.