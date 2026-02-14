كل عام وانت حبيبتي.. وائل جسار يحتفل بعيد الحب مع زوجته

وجه الفنان وائل جسار، رسالة لزوجته بمناسبة عيد الحب، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي.

وكتب وائل جسار لزوجته عبر انستجرام: “الحب ليس مجرد كلمة الحب عطاء وتضحية ووفاء.. وانت من أهله كل عام وانت حبيبتي”.

واستقبل جمهور أولى احتفاليات دار الأوبرا بعيد الحب النجم اللبناني وائل جسار بحفاوة بالغة، حيث شهد مسرح النافورة المغطى توافداً جماهيرياً كبيراً من محبيه، الذين ملأوا المكان بالكامل، ووسط أجواء رومانسية وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش بدأ فى اداء برنامجه الفنى وافتتحه بـ غريبة الناس .

وأعرب وائل جسار عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيرى الكبير والتفاعل الدافئ، مؤكدا أن الجمهور المصرى يحتل مكانة خاصة فى قلبه، مشيرا ان هذه الليلة ستظل من اجمل الذكريات فى مسيرته الفنية.

وتتواصل الفعاليات مساء الجمعة 14 فبراير مع حفل للمطرب مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وقيادة المايسترو أحمد عامر، ويشاركه الغناء كل من رحاب مطاوع، وتامر عبدالنبى، وسوزان ممدوح.