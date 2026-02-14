قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

كل عام وانت حبيبتي.. وائل جسار يحتفل بعيد الحب مع زوجته

وائل جسار وزوجته
وائل جسار وزوجته
سارة عبد الله

وجه الفنان وائل جسار، رسالة لزوجته بمناسبة عيد الحب، في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي.

وكتب وائل جسار لزوجته عبر انستجرام: “الحب ليس مجرد كلمة الحب عطاء وتضحية ووفاء.. وانت من أهله كل عام وانت حبيبتي”.

واستقبل جمهور أولى احتفاليات دار الأوبرا بعيد الحب النجم اللبناني وائل جسار بحفاوة بالغة، حيث شهد مسرح النافورة المغطى توافداً جماهيرياً كبيراً من محبيه، الذين ملأوا المكان بالكامل، ووسط أجواء رومانسية وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو عادل عايش بدأ فى اداء برنامجه الفنى وافتتحه بـ غريبة الناس .

وأعرب وائل جسار عن سعادته البالغة بالحضور الجماهيرى الكبير والتفاعل الدافئ، مؤكدا أن الجمهور المصرى يحتل مكانة خاصة فى قلبه، مشيرا ان هذه الليلة ستظل من اجمل الذكريات فى مسيرته الفنية.

وتتواصل الفعاليات مساء الجمعة 14 فبراير مع حفل للمطرب مدحت صالح  بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وقيادة المايسترو أحمد عامر، ويشاركه الغناء كل من رحاب مطاوع، وتامر عبدالنبى، وسوزان ممدوح.

وائل جسار عيد الحب وائل جسار وزوجته

