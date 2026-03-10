قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضياء رشوان: حسابات غير مصرية تقف وراء حملات الإساءة لدول الخليج على مواقع التواصل
إيران تعلن القبض على 30 شخصا بتهم التجسس لصالح إسرائيل وأمريكا
عضو مجلس إدارة الأهلي السابق: زيزو لم يصنع الفارق وتسبب في أزمات داخل الفريق
رغم الارتفاع العالمي.. ضعف السيولة يضغط على أسعار الذهب في مصر
قطع الإنترنت أثناء امتحانات الثانوية العامة .. 10 صعوبات تواجه التنفيذ
سعر الذهب الآن.. عيار 21 يحلق عند مستوى 7450 جنيها
إسرائيل: سننسق مع واشنطن توقيت وآلية إنهاء الحرب مع إيران
توروب يحسم قراره.. من يحرس عرين الأهلي أمام الترجي التونسي
صفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل
مفتي الجمهورية: الأمم القوية هي التي تتعلَّم من انكساراتها وتعيد البناء من جديد
الصحة: تشميع عيادة ضياء العوضي وإلغاء ترخيصه لنشر معلومات علاجية مضللة
مقتل رئيس قوات الباسيج الإيرانية في هجوم مشترك لإسرائيل وأمريكا
رياضة

أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي غير مسبوقة في تاريخ النادي.. تفاصيل

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي غير مسبوقة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في عام 1907.

الأهلي

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي ، غير مسبوقة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في عام 1907

خاض 40 مباراة

فاز في 19 مباراة فقط (48 %)

تعادل 13 مباراة (33 %)

خسر 8 مباريات (20 %)

دخل مرماه 40 هدفا بالتمام والكمال في 40 مباراة بمعدل هدف في المباراة الواحدة !!

حصد 70 نقطة من إجمالي 120 نقطة متاحة بنسبة 58 % فقط من النقاط المتاحة

كلين شيت 14 مباراة فقط بنسبة (35 %)

اهتزت شباكه في 26 مباراة بنسبة (65 %)

المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية بدون أي فوز

المركز الثالث في جدول الدوري مع نهاية الدور الأول

الخروج من دور الـ32 في كأس مصر أمام فريق درجة ثانية المصرية للاتصالات

المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة

حقق انتصارين فقط و4 تعادلات في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا".

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام مهاجمي النادي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.

وكان قد وكتب طلعت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "صدق أو لا تصدق .. أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة هذا الموسم وجميعهم صفقات جديدة".

وأضاف : "محمد شريف : 17 مباراة - 901 دقيقة لعب - 3 أهداف - 1 أسيست".

وتابع :"مروان عثمان : 11 مباراة - 830 دقيقة لعب - هدفين - 0 أسيست

كامويش : 6 مباريات - 184 دقيقة لعب - 0 أهداف - 0 أسيست".

وختم :"اجمالي المهاجمين الثلاثة : 1915 دقيقة لعب - 5 أهداف فقط - 1 أسيست !!!".

الاهلي الزمالك خالد طلعت

