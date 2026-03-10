أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي غير مسبوقة في تاريخ النادي.. تفاصيل

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي غير مسبوقة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في عام 1907.

وكتب خالد طلعت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"أرقام قياسية سلبية للأهلي في الموسم الحالي ، غير مسبوقة في تاريخ النادي منذ تأسيسه في عام 1907

خاض 40 مباراة

فاز في 19 مباراة فقط (48 %)

تعادل 13 مباراة (33 %)

خسر 8 مباريات (20 %)

دخل مرماه 40 هدفا بالتمام والكمال في 40 مباراة بمعدل هدف في المباراة الواحدة !!

حصد 70 نقطة من إجمالي 120 نقطة متاحة بنسبة 58 % فقط من النقاط المتاحة

كلين شيت 14 مباراة فقط بنسبة (35 %)

اهتزت شباكه في 26 مباراة بنسبة (65 %)

المركز الرابع والأخير في مجموعته في كأس العالم للأندية بدون أي فوز

المركز الثالث في جدول الدوري مع نهاية الدور الأول

الخروج من دور الـ32 في كأس مصر أمام فريق درجة ثانية المصرية للاتصالات

المركز السادس وقبل الأخير في مجموعته في كأس الرابطة

حقق انتصارين فقط و4 تعادلات في مجموعته في دوري أبطال أفريقيا".

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن أرقام مهاجمي النادي الأهلي الثلاثة من الصفقات الجديدة هذا الموسم.

وكان قد وكتب طلعت عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "صدق أو لا تصدق .. أرقام مهاجمي الأهلي الثلاثة هذا الموسم وجميعهم صفقات جديدة".

وأضاف : "محمد شريف : 17 مباراة - 901 دقيقة لعب - 3 أهداف - 1 أسيست".

وتابع :"مروان عثمان : 11 مباراة - 830 دقيقة لعب - هدفين - 0 أسيست

كامويش : 6 مباريات - 184 دقيقة لعب - 0 أهداف - 0 أسيست".

وختم :"اجمالي المهاجمين الثلاثة : 1915 دقيقة لعب - 5 أهداف فقط - 1 أسيست !!!".