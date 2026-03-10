محافظ أسيوط يعلن تنظيم مسابقة الأم المثالية بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية

أعلن اللواء محمد علوان محافظ أسيوط عن تنظيم مسابقة الأم المثالية لتكريم عدد من الأمهات العاملات بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية التابعة لها، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقدير دور الأم وتعزيز قيم الوفاء والتقدير داخل بيئة العمل الحكومية.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي تقديرًا للدور العظيم الذي تقوم به الأم في بناء الأسرة وصناعة الأجيال، مشيرًا إلى أن تكريم الأمهات المثاليات يسهم في خلق مناخ إيجابي بين العاملين، ويعزز روح الألفة والتعاون داخل المؤسسات، فضلًا عن إبراز الدور المحوري للأم في التوفيق بين مسئولياتها الأسرية والعملية، وهو ما يمثل نموذجًا يحتذى به في المجتمع.

وأوضح المحافظ أن المسابقة تستهدف تكريم عدد من النماذج المضيئة من الأمهات العاملات، مع التأكيد على أن تتضمن قائمة المكرمات أمًا من ذوي الإعاقة أو أمًا لأبناء من ذوي الإعاقة، تقديرًا لما يقدمنه من جهود مضاعفة وتضحيات كبيرة في مواجهة التحديات، وبما يعكس اهتمام الدولة بدعم وتمكين المرأة ورعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه تم تكليف وحدة تكافؤ الفرص بالمحافظة برئاسة ولاء مسعود للإعلان عن المسابقة لضمان الشفافية والموضوعية، مضيفًا إنه تم تشكيل لجنة لاختيار الأمهات المثاليات على أن يتطلب التقديم عدد من المستندات التي تشمل إقرارًا قانونيًا من المرشحة يفيد بعدم وجود صلة قرابة بينها وبين أي من أعضاء اللجنة، وبحثًا اجتماعيًا يوضح ظروف الحالة، وصورة من بطاقة الرقم القومي، وإقرار الحالة الاجتماعية مع جهة العمل، وبيان الحالة الوظيفية، بالإضافة إلى صورة من شهادة التأهيل للأم من ذوي الإعاقة أو للابن من ذوي الإعاقة في حال انطباق الحالة.

وأوضح المحافظ أن ملفات الترشح يتم تسليمها إلى وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة أو إلى الوحدات المحلية التابعة لها، على أن يبدأ تلقي الطلبات اعتبارًا من يوم الاثنين الموافق 9 مارس ولمدة خمسة عشر يومًا، داعيًا الأمهات العاملات ممن تنطبق عليهن الشروط إلى التقدم للمسابقة.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على أن المحافظة تحرص على دعم المبادرات التي تعزز قيم التقدير والعطاء داخل المجتمع، وتسلط الضوء على النماذج المشرفة من الأمهات اللاتي يمثلن مصدر إلهام حقيقي في العمل والأسرة.