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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بالصور.. جامعة قناة السويس تبدأ العام الجامعي الجديد بانتظام الدراسة وإقبال ملحوظ من الطلاب

انتظام الطلاب
انتظام الطلاب
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت جامعة قناة السويس، اليوم السبت، انتظام الدراسة في يومها الأول للعام الجامعي 2026/2027، وسط إقبال ملحوظ من الطلاب الجدد والقدامى، وتواجد منتظم لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري بمختلف كليات الجامعة، بما أسهم في توفير أجواء من الانضباط والتنظيم مع انطلاق الدراسة.

ورصدت عدسة جامعة قناة السويس انتظام الدراسة وتوافد الطلاب على عدد من كليات الجامعة، مع اهتمام خاص باستقبال طلاب الفرقة الأولى وتعريفهم بكلياتهم وبرامجها الأكاديمية ونظم الدراسة والخدمات والأنشطة الطلابية المتاحة لهم، حيث بلغ عدد الطلاب الجدد بكلية طب الأسنان 143 طالبًا وطالبة، وبكلية الزراعة 1,932 طالبًا وطالبة، وبالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 334 طالبًا وطالبة، بينما بلغ عدد الطلاب الجدد بكلية التربية 1,435 طالبًا وطالبة.

وأكد الدكتور ناصر سعيد مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة حرصت على الاستعداد الكامل لانطلاق العام الجامعي الجديد، بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، مشيرًا إلى أن الجامعة أعدت برنامجًا حافلًا لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى خلال الأسبوعين الأول والثاني من الدراسة.

وأوضح رئيس الجامعة أن البرنامج يتضمن عددًا من اللقاءات التعريفية والفعاليات التي تستهدف تعريف الطلاب الجدد بالحياة الجامعية، وكلياتهم وبرامجهم الأكاديمية، ونظم الدراسة والخدمات التي تقدمها الجامعة، إلى جانب تعريفهم بالأنشطة الطلابية ومجالات المشاركة المختلفة، بما يساعدهم على الاندماج في الحياة الجامعية والاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة لهم.

وأشار الدكتور ناصر سعيد مندور إلى أهمية تواجد قيادات الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين منذ اليوم الأول للدراسة، لمتابعة انتظام العملية التعليمية، وتقديم الدعم والإجابة عن استفسارات الطلاب، خاصة الطلاب الجدد، ومساعدتهم على التعرف إلى كلياتهم والتأقلم مع البيئة الجامعية الجديدة.

وأكد رئيس الجامعة أن استقبال الطلاب لا يقتصر على الجانب الأكاديمي، وإنما يمتد إلى مختلف جوانب الحياة الجامعية، وفي مقدمتها الأنشطة الطلابية التي تسهم في اكتشاف مواهب الطلاب وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتشجيعهم على المشاركة الفاعلة في الفعاليات المختلفة التي تنظمها الجامعة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد النعيم عثمان، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون التعليم والطلاب، أهمية الأنشطة الطلابية ودورها في صقل شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته وقدراته، وتعزيز روح العمل الجماعي والتواصل وتحمل المسؤولية، بما يحقق التكامل بين الجانب الأكاديمي والأنشطة المختلفة التي يمارسها الطالب داخل الجامعة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة تتيح للطلاب ساعات مخصصة للنشاط، وتشجعهم على استثمارها في ممارسة الأنشطة التي تتناسب مع ميولهم ومواهبهم، مشيرًا إلى أن الأنشطة الطلابية يتم تنفيذها من خلال الإدارة العامة لرعاية الشباب بإداراتها السبع، والتي تقدم مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج والفعاليات في المجالات المختلفة.

وشهدت الكليات التي شملتها المتابعة حضورًا ملحوظًا من الطلاب الجدد، إلى جانب انتظام الطلاب القدامى، وسط تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، وحرص الكليات على تعريف الطلاب الجدد بمختلف الخدمات والبرامج والأنشطة المتاحة، بما يدعم اندماجهم في الحياة الجامعية منذ بداية العام.

وتواصل جامعة قناة السويس خلال الأسبوعين الأول والثاني من العام الجامعي تنفيذ برنامج استقبال الطلاب الجدد والقدامى، بالتوازي مع انتظام المحاضرات والدراسة بمختلف الكليات، بما يعكس استعداد الجامعة لبدء عام جامعي جديد بصورة منظمة، وحرصها على توفير بيئة تعليمية وطلابية داعمة، تتيح للطلاب تحقيق الاستفادة العلمية والمشاركة في مختلف الأنشطة الجامعية منذ اليوم الأول.

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