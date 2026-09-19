قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية التركي: مبادرات لإنهاء حرب روسيا وأوكرانيا لكن الحل الدائم صعب
تنظيم الاتصالات: خدمتا «اطمن» و«اطمن على الآخر» مجانًا.. وتشريع للسلامة الرقمية في مراحله الأخيرة
تظلمات بطاقات التموين 2026.. الخطوات والأوراق المطلوبة
خلي بالك.. اعرف الفرق بين صحة التوقيع ونفاذ عقد البيع
هاتريك .. محمد صلاح يسجل الرابع لـ طرابزون في شباك جالاتا سراي بالدوري التركي
أحمد موسى: الرئيس السيسي فكرنا بالخراب اللي حصل في 2011
دوي انفجارات قوية يهز صنعاء.. وأنباء عن غارات جوية وتحليق مسيرات
جمعية المؤلفين والملحنين: لحن على روض الحبيب يتطابق مع زوروني كل سنة مرة لـ سيد درويش
تفاصيل قرض «مستورة» للتمكين الاقتصادي للمرأة
ترتيب هدافي الدوري التركي.. محمد صلاح يخطف الصدارة
أحمد موسى: كل التنظيمات الإرهابية حول العالم خرجت من عباءة الإخوان
نائب وزير الخارجية: منتدى أفريقيا والعلمين يفتح الباب أمام صفقات وشراكات جديدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد 14 يومًا من البحث.. العثور على جثمان الطالب «نبيل» في مياه النيل بباسوس

المتوفى
المتوفى
إبراهيم الهواري

عثرت الأجهزة المعنية على جثمان الطالب «نبيل»، الذي غرق في مياه نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وذلك بعد نحو 14 يومًا من أعمال البحث المتواصلة، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.


وكان الطالب قد تعرض للغرق في مياه النيل قبل نحو أسبوعين، ومنذ ذلك الوقت تكثفت أعمال البحث عنه، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والأهالي، على أمل العثور عليه.

تفاصيل الواقعة 

وخلال الساعات الماضية، تم العثور على الجثمان في منطقة باسوس، حيث جرى انتشاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات وتسليمه إلى ذويه.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالب وأهالي المنطقة عقب العثور على جثمانه، بعد أيام طويلة من البحث والانتظار.
 

القليوبية نهر النيل باسوس شبرا الخيمة غريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه.. قفزة سريعة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

خناقة قمة السيدات

زلزال السداسية.. كواليس خناقة شوارع في قمة السيدات بين الأهلي والزمالك

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

أرشيفية

حقيقة زيادة أسعار الإنترنت والمحمول.. هل ترتفع الباقات 35%

صورة تعبيرية

خلال ساعات.. فتح باب التقدم للوحدات السكنية بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك»

اكرامي

جبته ليه؟.. إكرامي يتساءل عن سبب عدم مشاركة هذا اللاعب مع الأهلي

صورة ارشيفية

رفض تقليل الاغتراب لا يعني عدم استيفاء الحد الأدنى

الدارسة في المدارس

من الابتدائي للثانوي| خريطة توزيع درجات أعمال السنة والامتحانات هذا العام

ترشيحاتنا

تعليم دمياط

"تعليـم دمياط" يحصد 3 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقتي "مسرح العرائس" و"الفنون المسرحية

المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان

محافظ أسوان: إنشاء المرصد الإقليمى لسوق العمل يمثل أداة فعالة لرصد المتغيرات

الجنازة

تشييع جنازه سيدة بدمياط أشعل زوجها النيران فيها داخل منزلها بدمياط

بالصور

أسعار هيونداي ماتريكس المستعملة في مصر

هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس
هيونداي ماتريكس

درة زروق تحصد جائزة التميز والإبداع من «دير جيست» عن شخصية «ميادة الديناري» في «علي كلاي»

درة زروق
درة زروق
درة زروق

احذر شرب الشاي بعد الأكل مباشرة.. قد يؤثر على امتصاص الحديد

لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟
لماذا لا ينصح بشرب الشاي بعد الأكل مباشرة؟

إيمان العاصي تتألق بإطلالة سوداء لافتة في حفل دير جيست.. صور

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

خالد سرحان

خالد سرحان: ​90% من الممثلين مش عارفين يعيشوا بسبب الأجور.. خاص

ياسمين عبد العزيز

ياسمين عبد العزيز عن إيرادات «خلي بالك من نفسك»: كل الأرقام اللي بتنزل دي مش الحقيقية |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لغز بريتش بتروليوم

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: إيران تستعمل الحوثيين في ضرب اقتصاديات النفط في الشرق الأوسط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سجال في مجلس النواب اللبناني.. ماذا عن التزامات إسرائيل؟!

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سليلة الشموخ لا تلويها الايام

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أخاف أن أفقدك .. فأتصرف كأنني لا أحتاجك

المزيد