بعد 14 يومًا من البحث.. العثور على جثمان الطالب «نبيل» في مياه النيل بباسوس

عثرت الأجهزة المعنية على جثمان الطالب «نبيل»، الذي غرق في مياه نهر النيل بمنطقة شبرا الخيمة، بمحافظة القليوبية، وذلك بعد نحو 14 يومًا من أعمال البحث المتواصلة، وسط حالة من الحزن بين أسرته وأهالي المنطقة.



وكان الطالب قد تعرض للغرق في مياه النيل قبل نحو أسبوعين، ومنذ ذلك الوقت تكثفت أعمال البحث عنه، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري والأهالي، على أمل العثور عليه.

تفاصيل الواقعة

وخلال الساعات الماضية، تم العثور على الجثمان في منطقة باسوس، حيث جرى انتشاله واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لإنهاء الإجراءات وتسليمه إلى ذويه.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة الطالب وأهالي المنطقة عقب العثور على جثمانه، بعد أيام طويلة من البحث والانتظار.

