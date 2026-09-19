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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ القليوبية: رفع الاستعدادات لتنفيذ حملة قومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
إبراهيم الهواري

عقدت المهندسة جيهان مسعود، سكرتير عام محافظة القليوبية، اجتماعًا لمراجعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرضي الحصبة والحصبة الألمانية، والمقرر انطلاقها خلال شهر أكتوبر المقبل، بالتزامن مع بداية العام الدراسي 2026/2027، ولمدة ثلاثة أسابيع.


وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال المصريين وغير المصريين من عمر 9 أشهر وحتى 10 سنوات، في إطار جهود وزارة الصحة والسكان لتعزيز الوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم ودعم التغطية المناعية للأطفال.

وأكدت سكرتير عام المحافظة أهمية التنسيق الكامل بين جميع الجهات المعنية، وتقديم أوجه الدعم اللازمة لمديرية الصحة وفرق التطعيم، بما يضمن تنفيذ الحملة بكفاءة والوصول إلى الأطفال المستهدفين في مختلف أنحاء المحافظة.


ووجهت بتوفير أماكن مناسبة لفرق التطعيم خارج المنشآت الصحية، تشمل المدارس ومراكز الشباب والوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية والتجمعات السكنية، إلى جانب تكثيف جهود الوصول إلى القرى والعزب والمناطق النائية والتجمعات غير المخططة.
كما وجهت بسرعة الانتهاء من إعداد قاعدة بيانات متكاملة للأطفال المستهدفين بالتنسيق بين مديريات الصحة والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والأزهر الشريف، بحيث تشمل الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، والأطفال المتواجدين بالحضانات ودور الرعاية وأماكن تجمع الأطفال، لضمان عدم وجود أي فئات مستهدفة خارج نطاق الحملة.


وشددت على رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق مع مديرية الصحة لتوفير غرف مناسبة بمقار الوحدات المحلية لإتاحة تقديم خدمات التطعيم، مع تنفيذ خطة إعلامية للتعريف بالحملة من خلال اللافتات والبانرات في الشوارع والميادين، بالإضافة إلى نشر المعلومات التوعوية عبر الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات المراكز والمدن والمديريات الخدمية.


ووجهت مديرية الأوقاف والأزهر الشريف بتكثيف التوعية بأهمية الحملة من خلال الخطب والدروس الدينية، وحث الأسر على التعاون مع فرق التطعيم والحرص على حصول الأطفال المستهدفين على اللقاح.

تخصيص 743 فريق تطعيم

وأكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن الحملة تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على صحة الأطفال وتعزيز المناعة المجتمعية، واستمرار جهود الوقاية من الأمراض المستهدفة بالتطعيم.
وأوضح أن إجمالي المستهدف بمحافظة القليوبية يبلغ نحو 1,206,234 طفلًا، فيما تم تجهيز 743 فريق تطعيم للعمل بمختلف أنحاء المحافظة، بما يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة في المدن والقرى والعزب والمناطق الأكثر احتياجًا للتغطية.


ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التربية والتعليم والأزهر الشريف ومختلف المديريات الخدمية بتقديم الدعم الكامل لفرق التطعيم، والتنسيق المستمر مع الإدارات الصحية، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه تنفيذ الحملة، بما يضمن تحقيق المستهدف منها وفق الخطة الموضوعة.

ودعا محافظ القليوبية أولياء الأمور إلى التعاون مع فرق التطعيم، والحرص على حصول جميع الأطفال المستهدفين على اللقاح، دعمًا لجهود الدولة في تعزيز الوقاية والمناعة المجتمعية.
 

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن التطعيمات تمثل أحد المحاور الأساسية في برامج الرعاية الصحية والوقاية من الأمراض المعدية، وتنفذ الوزارة الحملات القومية للتطعيم ضمن منظومة العمل الوقائي على مستوى الجمهورية.

القليوبية محافظة القليوبية سكرتير عام المحافظة الحملة القومية مرضى الحصبة

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