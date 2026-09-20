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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بتصميم السيدان.. ماذا تقدم تسلا موديل S الكهربائية؟

 تسلا موديل S
 تسلا موديل S
صبري طلبه

تقدم تسلا موديل S كواحدة من سيارات السيدان الكهربائية التي تجمع بين التصميم المنخفض والأبعاد الكبيرة ومنظومة الحركة المعتمدة بالكامل على الطاقة الكهربائية. 

أبعاد تسلا موديل S 

تأتي تسلا موديل S بطول يبلغ 5,021 مم، بينما يصل عرضها إلى 1,987 مم، ويبلغ ارتفاعها 1,431 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2,960 مم، في حين يتراوح وزنها دون ركاب بين 2,068 و2,167 كجم وفق الفئة والتجهيزات.

 تسلا موديل S 

تجهيزات تسلا موديل S 

تعتمد المقصورة على مجموعة من الشاشات والأنظمة الرقمية، إذ تحصل على شاشة رئيسية للمعلومات والترفيه بقياس 17 بوصة، مع دعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو بصورة لاسلكية، كما توجد شاشة مخصصة للعدادات بقياس 12.3 بوصة، بينما تضم المنظومة الصوتية 22 سماعة.

وتأتي مقاعد السائق والراكب الأمامي بإمكانية التعديل الكهربائي، إلى جانب وظائف التدفئة والتبريد، وتضم السيارة كذلك نظام تكييف هواء أوتوماتيكي ثلاثي المناطق، وأنظمة شحن الهواتف اللاسلكية.

 تسلا موديل S 

تسلا موديل S بقوة 670 حصانًا

تعتمد الفئة الأساسية من موديل S على محركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع كلي للعجلات AWD، وتصل القوة الإجمالية للمنظومة إلى 670 حصانًا، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 17.5 كيلوواط ساعة لكل 100 كم.

مدى يتجاوز 630 كم

تتمكن نسخة موديل S من قطع مسافة تصل إلى 634 كم بالطاقة الكهربائية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/س، وعلى مستوى التسارع، تحتاج السيارة إلى 3.2 ثانية للانتقال من الثبات إلى سرعة 100 كم/س.

 تسلا موديل S 

تسلا Plaid ترفع القوة إلى 1020 حصانًا

تنتقل تشكيلة موديل S إلى مستوى مختلف مع فئة Plaid التي تعتمد على ثلاثة محركات كهربائية ونظام دفع كلي، وتصل القوة الإجمالية لهذه المنظومة إلى 1,020 حصانًا، بينما يبلغ استهلاك الطاقة 18.7 كيلوواط ساعة لكل 100 كم. 

وتقدم موديل S Plaid أرقامًا أعلى في الأداء، إذ تستطيع الوصول إلى 100 كم/س من السكون خلال 2.1 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 322 كم/س، وفي المقابل، يبلغ مدى القيادة الكهربائي لهذه الفئة 600 كم.

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