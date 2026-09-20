أخبار السيارات| BYD تقدّم أتو 2 الجديدة عالميًا بهذا السعر.. فورد موستنج ماك بقوة تقارب 500 حصان.. أسعار دايهاتسو تيريوس في سوق المستعمل

نشر موقع “صدى البلد”، أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



بي واي دي تقدم أتو 2 الجديدة.. وهذا سعرها عالميًا

طرحت بي واي دي أتو 2 الجديدة في السوق الصينية ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، مع اعتمادها على منظومة دفع كهربائية بالكامل.

سعر ومواصفات بي واي دي سيل 6 2027 في السعودية

تعزز بي واي دي الصينية من حضورها في سوق السيارات السعودي من خلال طرح مجموعة متنوعة من الطرازات التي تعتمد على تقنيات مختلفة في منظومات الحركة.

فورد موستنج ماك E 2026 GT.. بقوة تقارب 500 حصان

تأتي فورد موستنج ماك E GT موديل 2026 ضمن فئة السيارات الكهربائية ذات الطابع الرياضي، مع الاعتماد على منظومة دفع بالكامل بالكهرباء بدلًا من محركات الاحتراق التقليدية.

أسعار بيجو 3008 موديل 2026 في السوق السعودي

تنتمي بيجو 3008 موديل 2026 إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، وتطرح في السوق السعودي بمجموعة من التجهيزات، مع تصميم الـ SUV.

مواصفات تويوتا يارس كروس 2026 الجديدة

تواصل تويوتا يارس كروس 2026 حضورها ضمن أبرز السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات التي تقدمها العلامة اليابانية في الأسواق العالمية، مع اعتمادها على منظومة دفع هجينة تجمع بين محرك البنزين والمحرك الكهربائي.

اسعار دايهاتسو تيريوس موديل 2000 المستعملة في مصر

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏‏‏‏انتشارًا، ‏والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة، منها الاقتصادية ‏‏‏‏‏والمتوسطة ‏وأيضًا الفارهة.