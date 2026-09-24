الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة هاتف سيدة في أحد شوارع المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف" حال سيرها بأحد الشوارع بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنيا من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بذات الدائرة والهرب صحبة آخر مستقلان دراجة نارية.



أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة "الظاهران بمقطع الفيديو" (عنصرين جنائيين – مقيمان بدائرة مركز شرطة المنيا) ، وضُبط بحوزتهما (دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة – سلاح أبيض) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.