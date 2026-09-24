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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم بالإعدام على 4 أشخاص قتلوا شخصا وأصابوا 3 آخرين بقنا

هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا
هيئة الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا
إيهاب عمر

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات قنا، بمعاقبة 4 متهمين بالإعدام شنقا بعد ادانتهم بقتل شخص وإصابة 3 آخرين بطلقات نارية، بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه والمتهم الأول.

صدر الحكم برئاسة المستشار ضياء الدين أحمد دهيس، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد الفتاح الصغير، وأحمد محمد حنتيرة، وأمير رشاد أمير، وأمانة سر يوسف الشيخ وكرم الطاهر.

وتعود أحداث القضية رقم 6769 لسنة 2024 جنايات دشنا، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع إطلاق أعيرة نارية بعزبة الغرابوة قبلي التابعة لقرية العطيات بمركز دشنا، ووجود قتيل ومصابين.

وانتقل النقيب إبراهيم عادل، معاون مباحث مركز شرطة دشنا، إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل “محمود. أ. ح”، وإصابة كل من “أحمد. ر. أ”، و“مجدي. ع. م”، و“بسيوني. أ. ح”.

وكشفت التحريات أن المتهمين هم: “عبد المنعم. م. أ” 20 عامًا، و“أحمد. م. ج”، و“محمد. أ. أ”، و“عبد العزيز. م. م”.

وأوضحت التحريات أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم الأول بسبب خلافات سابقة، قبل أن يحضر باقي المتهمين حاملين أسلحة نارية “بنادق آلية”، وأطلقوا وابلاً من الأعيرة النارية تجاه المجني عليهم، ما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة 3 آخرين.

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