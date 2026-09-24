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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتابع توقيع عقد ترخيص وتنمية المنطقة الصناعية

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تابع المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مراسم توقيع عقد ترخيص وتنمية أرض المنطقة الصناعية بمدينة أسوان الجديدة بنظام المطور الصناعى، إيذانًا بالانتقال إلى مرحلة جديدة من مراحل تنمية المشروع والتنفيذ الفعلى على أرض الواقع.

وقام بتوقيع العقد الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وسطوحى مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بأسوان ورئيس مجلس إدارة شركة المستثمرين للتطوير الصناعى والعقارى .

تكامل مؤسسات الدولة لدعم الاستثمار الصناعى
وجرت مراسم توقيع العقد تحت رعاية المهندس خالد هاشم وزير الصناعة ، والمهندسة رندا المنشاوى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، والمهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، ممثلة فى المهندس مصطفى السعيد رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة ، بما يعكس تكامل جهود مؤسسات الدولة لدعم الإستثمار الصناعى وتهيئة المناخ الملائم لإقامة المشروعات الإنتاجية الجديدة.

وشهد مراسم التوقيع النائبة ريهام عبدالنبى عضو مجلس النواب ورئيس لجنة التعاون الدولى بالجمعية، ومحمد أبوالقاسم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعبير عصام أمين عام جمعية المستثمرين بأسوان، والمستشار القانونى عمر أسامة، إلى جانب وفد من جمعية المستثمرين بأسوان وشركة المستثمرين للتطوير الصناعى والعقارى .

إنطلاق مرحلة جديدة من تنفيذ المشروع


ويمثل توقيع العقد محطة رئيسية فى مسيرة مشروع المطور الصناعى بمدينة أسوان الجديدة، بعد سلسلة من الإجراءات والتنسيقات بين مختلف الجهات المعنية، ويمهد للانتقال بالمشروع إلى مرحلة التنمية والتنفيذ الفعلى، بما يفتح المجال أمام إقامة تجمع صناعى متكامل يستفيد من المقومات الاقتصادية والجغرافية للمحافظة.

ويستهدف المشروع إنشاء منطقة صناعية حديثة ومتكاملة تتوافر بها البنية الأساسية والمرافق والخدمات اللازمة لاستقبال المستثمرين، وتهيئة الأراضى لإقامة المصانع والمشروعات الإنتاجية فى عدد من القطاعات الصناعية، بما يسهم فى توفير بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

دعم الإنتاج والتصنيع وتوفير فرص العمل
كما يستهدف المشروع دعم المشروعات الصناعية القائمة والجديدة، وتعزيز الصناعات التى تتمتع فيها محافظة أسوان بميزات تنافسية، ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع، وزيادة القدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والتصديرية، فضلًا عن توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء أسوان وصعيد مصر.

ومن المنتظر أن يمثل المشروع، عقب دخوله مراحل التنفيذ والتشغيل، إضافة مهمة للقاعدة الصناعية بالمحافظة، من خلال ربط الاستثمار الصناعى بفرص الإنتاج والتجارة والتصدير، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والموقع الاستراتيجى لأسوان، بما يدعم مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة فى جنوب مصر.

شراكة متكاملة بين الدولة ومجتمع الأعمال
ويأتى توقيع العقد ثمرة للتنسيق والتعاون بين وزارة الصناعة، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظة أسوان، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة أسوان الجديدة، وجمعية المستثمرين بأسوان، وشركة المستثمرين للتطوير الصناعى والعقارى، بما يعكس نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة ومجتمع الأعمال فى تنفيذ المشروعات التنموية والإستثمارية.

وأكدت جمعية المستثمرين بأسوان أن توقيع عقد الترخيص والتنمية يمثل بداية مرحلة جديدة من العمل والتنفيذ الفعلى للمشروع، تتطلب استمرار تضافر جهود جميع الجهات المعنية لإنجاز أعمال التنمية والمرافق وتهيئة المنطقة لاستقبال المستثمرين وبدء إقامة المشروعات الصناعية.
 

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