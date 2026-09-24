أخبار أسوان.. تكريم للمتميزين.. ومتابعة لسير العمل.. ودعوة لاستثمار مد التقديم لتقنين الأراضى

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الأربعاء الموافق: 23/9/2026 أحداث متنوعة.

شدد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الإسراع فى التعامل مع ملفات التصالح والمتغيرات المكانية ، وزيادة نسب ومعدلات التنفيذ، وفق أسلوب تنظيمى وتخطيطى يسهم فى الحفاظ على مقدرات الدولة وتنمية مواردها وتحقيق الصالح العام .

https://www.elbalad.news/7117542

فاجأ المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان العاملين بالمبنى الإدارى الخاص بمشروع قرى العون الغذائى بمنطقة أطلس ، وذلك فى إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة ، والتعرف على إحتياجات منظومة العمل داخل المشروع .

https://www.elbalad.news/7117195

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم عدد من النماذج المشرفة والمتميزة من العاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة، تقديرًا لما يقدمونه من جهود وأداء متميز كلاً فى موقعه، وما يبذلونه من عطاء لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المجتمع الأسوانى، وذلك خلال ترؤسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.

https://www.elbalad.news/7117532

جهود متنوعة



شهدت جلسة المجلس التنفيذى لمحافظة أسوان ، تكريم المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للشاب الأسوانى أحمد هشام فاروق الشهير " بأحمد الجعفرى " ، سائق مركبة التوك توك من خلال إهداؤه شهادة تقدير ، وذلك عرفاناً بأمانته وشهامته ، وذلك بعد قيامه بالعثور على مبلغ مالى يقدر بنحو 5 آلاف دولار ، بالإضافة إلى هاتف محمول من ماركة غالية الثمن ، وحرصه على تسليمهما إلى صاحبهما السائح الإنجليزى ، والذى سرد قصة أمانته بجريدة التايمز البريطانية ، ليضرب بذلك أروع الأمثلة والنماذج المشرفة فى الأمانة والنزاهة وحسن الخلق ، ويعكس ما يتمتع به أبناء أسوان من قيم أصيلة ومبادئ راسخة .

https://www.elbalad.news/7117512

دعا المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أعضاء المجلس التنفيذى إلى الوقوف دقيقة حداد على روح السيدة الزهراء أسامة أمين معلمة رياض الأطفال بمدرسة أم المؤمنين للتعليم الأساسى بإدفو ، والتى وافتها المنية أثناء طابور الصباح بالمدرسة .

https://www.elbalad.news/7117517

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان أهمية استثمار الفرصة المتاحة أمام المواطنين لتقنين أوضاعهم ، عقب تعليمات القيادة السياسية بمد فترة التقنين لمدة 6 أشهر إضافية، مشيرًا إلى أن أكثر من 16 ألف مواطن تقدموا عبر المنصة الإلكترونية خلال الفترة الأولى لفتح باب التقنين ، وفقًا لأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025 ولائحته التنفيذية، فى ظل المزايا والتيسيرات التى تضمنها القانون .

https://www.elbalad.news/711755