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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يكرم نماذج مشرفة من العاملين بالجهاز التنفيذي

تكريم
تكريم
محمد عبد الفتاح

قام المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان بتكريم عدد من النماذج المشرفة والمتميزة من العاملين بالجهاز التنفيذى بالمحافظة، تقديرًا لما يقدمونه من جهود وأداء متميز كلاً فى موقعه، وما يبذلونه من عطاء لخدمة المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المجتمع الأسوانى، وذلك خلال ترؤسه لجلسة المجلس التنفيذى للمحافظة.


وضمت قائمة المكرمين السيدة هبة عبده أحمد نائب مدير مدرسة أحمد طه حسين، والسيد محمد صلاح مدير مدرسة الكوبانية الفنية الصناعية، والسيد عماد حفظى مدير إدارة التعليم الفنى بإدارة أسوان التعليمية، والسيدة نجوى آدم محمود معلمة اللغة الفرنسية بمدرسة الفوزة الثانوية بإدفو، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة وأدائهم المشرف كلٌ فى موقعه الوظيفى.

إشادة بجهود العاملين وخدماتهم المقدمة للمواطنين
وأكد المهندس عمرو لاشين أن هذا التكريم يأتى تقديرًا وعرفانًا بما يقدمه هؤلاء العاملون من جهود مخلصة وخدمات متميزة تصب فى صالح أبناء المجتمع الأسوانى، مشيرًا إلى أن ما يقومون به من أداء إيجابى يمثل نموذجًا يحتذى به فى الانضباط والإخلاص وتحمل المسئولية.

ولفت محافظ أسوان إلى أن ما يتم رصده من إشادات خلال جولاته الميدانية بمختلف مواقع العمل، سواء من العاملين بهذه الجهات أو المواطنين، يعكس حجم الجهد المبذول من النماذج المتميزة داخل الجهاز التنفيذى، ويؤكد أهمية تقدير وتحفيز العناصر الإيجابية وتشجيعها على مواصلة العطاء والارتقاء بمستوى الأداء.

 

تكريم المتميزين رسالة دعم وتحفيز
وأشار المهندس عمرو لاشين إلى حرص المحافظة على دعم وتشجيع النماذج الإيجابية والمتميزة داخل الجهاز التنفيذى، بما يسهم فى خلق بيئة عمل محفزة، وترسيخ ثقافة التميز والإجادة، ورفع معدلات الأداء، وتحقيق أفضل مستوى ممكن من الخدمات المقدمة للمواطنين فى مختلف القطاعات.

حضور تنفيذى وبرلمانى موسع
جاء ذلك أثناء ترؤس محافظ أسوان لجلسة المجلس التنفيذى، بحضور السيد أسامة رزق داود نائب المحافظ، واللواء رماح السيد السكرتير العام، فضلاً عن أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وهم النائب جابر أبو خليل، والنائب هلال الدندراوى، والنائب محمد هلال، والنائب أحمد الفهمورى ، والنائب محمد أبو الخير، والنائب مجدى الحسينى، والنائب مدحت الركابى، والنائب مصطفى جابر عوض، علاوة على القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية والدينية، وأعضاء المجلس التنفيذى.

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