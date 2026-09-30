وصفة الثوم والعسل المنتشرة على تيك توك.. هل تتحول «خلطة المناعة» إلى خطر صحي؟

تبدو الوصفة بسيطة، فصوص من الثوم توضع داخل برطمان من العسل وتترك لفترة حتى تتخمر، ثم يتناولها البعض باعتبارها علاجًا طبيعيًا للعدوى أو وسيلة لتقوية المناعة قبل موسم الإنفلونزا، لكن هذه الوصفة التي انتشرت على «تيك توك» أثارت تحذيرات من خبراء سلامة الأغذية، بسبب احتمالية تكوّن ظروف تسمح بإنتاج سم خطير يعرف باسم «سم البوتولينوم».

وبحسب تقرير نشره موقع «ساينتفيك أميركان»، فإن المشكلة لا تكمن في تناول الثوم أو العسل بشكل منفصل، وإنما في طريقة الجمع بينهما وترك الخليط ليتخمر، خصوصًا إذا تم ذلك في درجة حرارة الغرفة ودون التحكم في مستوى الحموضة وظروف التخزين.

كيف يمكن أن يتحول الخليط إلى مصدر للخطر؟

قالت كارين ليبلانك، المتحدثة باسم وزارة الصحة الكندية، إن تخمير الثوم في عسل غير مبستر وتركه في درجة حرارة الغرفة قد يزيد خطر الإصابة بالتسمم الوشيقي.

وتوضح جوي غيل وايت-كوسيك، أستاذة سلامة الأغذية في جامعة ولاية أوريغون، أن بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم» توجد بصورة شائعة في البيئة، ويمكنها في ظروف معينة أن تنمو وتنتج السم المسبب للمرض.

وتحتاج هذه البكتيريا إلى مجموعة من الظروف المناسبة، من بينها انخفاض مستوى الأكسجين ودرجة حموضة ملائمة. وعندما يوضع الثوم داخل العسل وتبدأ عملية التخمير، تتغير البيئة المحيطة بالمكونات، وهو ما قد يوفر ظروفًا تساعد على نمو البكتيريا إذا لم تكن عملية التخمير مضبوطة بطريقة آمنة.

لذلك، فإن كون العسل والثوم من الأطعمة التي ترتبط بخصائص مضادة للميكروبات لا يعني أن تركهما يتخمران معًا في المنزل يجعل الخليط آمنًا تلقائيًا.

ماذا يحدث إذا تكوّن سم البوتولينوم؟

التسمم الوشيقي من الأمراض النادرة، لكنه قد يكون شديد الخطورة بسبب تأثير السم الناتج عن بكتيريا «كلوستريديوم بوتولينوم» على الأعصاب.

وقد تبدأ الإصابة بأعراض مثل الضعف، والغثيان، والقيء، والإسهال، وآلام البطن، ثم تظهر أعراض عصبية أكثر خطورة، من بينها صعوبة الكلام والبلع وضعف العضلات وصعوبة التنفس.

وتكمن خطورة المرض في أن السم يمكن أن يؤثر على العضلات المسؤولة عن التنفس، وفي الحالات الشديدة قد يؤدي ذلك إلى فشل تنفسي ووفاة إذا لم يحصل المصاب على الرعاية الطبية والعلاج المضاد للسموم في الوقت المناسب.

المرض نادر.. لكن عواقبه قد تكون خطيرة

ورغم ندرة التسمم الوشيقي، فإن الحالات المسجلة تؤكد أنه ليس خطرًا يمكن تجاهله.

ووفق البيانات التي أوردها التقرير، سجلت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها الأمريكية في عام 2021 عددًا من الحالات المؤكدة والمحتملة للتسمم الوشيقي، وكان الجزء الأكبر منها بين الرضع.

ويختلف خطر الإصابة لدى الرضع عن البالغين، لأن الجهاز الهضمي للطفل في هذه المرحلة العمرية لا يكون قد طور بعد البيئة والآليات الدفاعية نفسها الموجودة لدى البالغين، ما قد يسمح للبكتيريا بالنمو وإنتاج السم داخل الأمعاء.

العسل ممنوع للرضع قبل عمر عام

وهنا يأتي أحد أهم التحذيرات الصحية المرتبطة بالتسمم الوشيقي: لا ينبغي إعطاء العسل للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا.

فالرضع أكثر عرضة لما يعرف باسم «التسمم الوشيقي لدى الرضع»، ولذلك تنصح الجهات الصحية بتجنب العسل تمامًا خلال السنة الأولى من عمر الطفل.

وينطبق هذا التحذير على العسل الخام والمبستر على حد سواء، لأن الخطر يرتبط بإمكانية وجود أبواغ البكتيريا وليس فقط بطريقة معالجة العسل.

هل الثوم والعسل يقويان المناعة فعلًا؟

انتشار الوصفة على مواقع التواصل الاجتماعي ارتبط بادعاءات عديدة، من بينها أنها تعمل كمضاد حيوي طبيعي، وتساعد على التخلص من السموم، وتحمي من العدوى والإنفلونزا.

لكن وجود بعض المركبات ذات الخصائص المضادة للميكروبات في الثوم والعسل لا يعني أن الخليط المخمر يمكن استخدامه كبديل للأدوية.

وأكدت كارين ليبلانك ضرورة عدم استبدال العلاجات الطبية المعتمدة بالوصفات المنزلية، خاصة عندما يتعلق الأمر بالحاجة إلى مضاد حيوي أو دواء مضاد للميكروبات، مشددة على أهمية استشارة متخصص في الرعاية الصحية.

تناولهما دون تخمير أكثر أمانًا

ترى وايت-كوسيك أن من يرغب في الاستفادة من الثوم والعسل يمكنه تناولهما دون الدخول في عملية تخمير منزلية غير مضبوطة، مشيرة إلى أن تناول المكونات في صورتها الطبيعية قد يكون خيارًا أكثر أمانًا.

لكن ذلك لا يعني اعتبارهما علاجًا للإنفلونزا أو العدوى، كما لا يغني بأي حال عن استشارة الطبيب عند ظهور أعراض مرضية أو الحاجة إلى علاج دوائي.