قبل ما توصل للمواطن .. ضبط طن ونصف سمك ماكريل وبطارخ فاسدة بالعبور

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية مع هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، حملة رقابية مكثفة على الأسواق وأماكن بيع وتداول وحفظ وتخزين الأغذية، في إطار جهود الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقصن، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.



وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بالاشتراك مع إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، بمشاركة الدكتور عفيفي إبراهيم والدكتور أيمن الشعراوي، وبالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، بمشاركة المهندس سيف شهاب والدكتورة نرمين الخولي.



وأسفرت أعمال المرور على أماكن بيع وتداول وحفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بمنطقتي العبور وعرابي، عن ضبط والتحفظ على طن ونصف من أسماك الماكريل المجمدة منتهية الصلاحية، وبطارخ أسماك متغيرة في خواصها الطبيعية وبها علامات فساد.



وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر بشأنها، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني حيالها.