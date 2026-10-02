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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بمواد صديقة للبيئة .. تحركات عاجلة من وزارة الري لحماية المناطق الساحلية بدلتا النيل

مشروع «إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية
مشروع «إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية
حنان توفيق

تلقى  الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من  المهندس/ محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء، يتضمن موقف مشروع «إعداد دراسة الجدوى لحماية المناطق الساحلية الأكثر تعرضًا للمخاطر في دلتا النيل باستخدام المواد الطبيعية الصديقة للبيئة».

واستعرض التقرير الزيارات الميدانية التى قام بها عدد من قيادات هيئة حماية الشواطئ، بمشاركة فريق من الاستشاري الدولي القائم على دراسة الجدوى، لتفقد عدد (٥) مواقع ساحلية ذات الأولوية (غرب مصب فرع رشيد - شرق مصب رشيد - منطقة البرلس - شرق مصب فرع دمياط - منطقة الديبة بدمياط وبورسعيد)، وهى المواقع ذات الأولوية التي تم اختيارها من بين تسع مواقع تم تقييمها ضمن الدراسة بناءاً على عدد من المعايير.

وتهدف هذه الزيارات الميدانية للمواقع لمراجعة الظروف الفنية والطبيعية والبيئية القائمة على الطبيعة، وتقييم التحديات والفرص المتاحة تمهيدًا لتحديد أنسب بدائل الحماية المستدامة لكل موقع على حدى.

وأكد الدكتور سويلم حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة وتطبيق أحدث الأساليب العلمية في مجال حماية السواحل، وتطوير حلول مستدامة وقائمة على الطبيعة لسواحل دلتا نهر النيل في مواجهة آثار التغيرات المناخية.

وصرح سيادته أن مشروعات حماية الشواطئ وخاصة في دلتا نهر النيل تمثل نموذجاً ناجحاً للعمل الحقيقي على أرض الواقع للتكيف مع التغيرات المناخية وخدمة وحماية المواطنين والمنشآت، خاصة أن ظاهرة التغيرات المناخية وإرتفاع منسوب سطح البحر تمثل تحدياً كبيراً خاصة بالمناطق الساحلية للدلتاوات مثل دلتا نهر النيل، الأمر الذى يُبرز أهمية مشروعات حماية الشواطئ فى حماية المنشآت والأراضي الزراعية الواقعة خلف أعمال الحماية، وإيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تُعاني من عوامل النحر الشديد، وإسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، الأمر الذى يُسهم فى إستقرار المناطق الساحلية التي تتم فيها أعمال الحماية.

الدكتور سويلم دراسة جدوى التغيرات المناخية

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