مصر تشارك دول العالم الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي.. "ثورة الصواريخ"شعار 2026

تشارك مصر دول العالم الاحتفال بأسبوع الفضاء العالمي، الذي يقام خلال الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر من كل عام، بهدف الاحتفاء بإنجازات علوم وتكنولوجيا الفضاء والتعريف بتطبيقاتها في خدمة الإنسان والمجتمع، وتشجيع الأجيال الجديدة على الاهتمام بالعلوم والابتكار.

ويحمل أسبوع الفضاء العالمي هذا العام شعار "ثورة الصواريخ"، الذي يسلط الضوء على التطورات المتسارعة في تقنيات إطلاق المركبات الفضائية، والتوسع في استخدام تقنيات الإطلاق القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب تنامي مشاركة الشركات والجامعات والمؤسسات البحثية في أنشطة الفضاء.

ويرتبط اختيار الفترة من 4 إلى 10 أكتوبر بحدثين بارزين في تاريخ استكشاف الفضاء؛ أولهما إطلاق الاتحاد السوفيتي القمر الصناعي "سبوتنيك 1" في 4 أكتوبر 1957، ليصبح أول قمر صناعي من صنع الإنسان يصل إلى مدار حول الأرض، والثاني دخول معاهدة المبادئ المنظمة لأنشطة الدول في استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 1967.

وفي إطار المشاركة المصرية في الاحتفالات، ينظم المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، بعد غد الاثنين ندوة علمية بعنوان "هل يمكن التنبؤ بالزلازل باستخدام أقمار صناعية متخصصة؟"، بالتعاون مع المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين (INGV)، وبمشاركة عدد من الباحثين والخبراء من المعهد ووكالة الفضاء المصرية والجامعة الألمانية الدولية.

وتتناول الندوة دور بيانات الأقمار الصناعية في دراسة العلاقة بين الغلاف الصخري والغلاف الجوي والغلاف الأيوني قبل حدوث الزلازل، وبحث المؤشرات التي قد ترتبط بالنشاط الزلزالي، في إطار التوجه إلى توظيف تقنيات وبيانات الفضاء في دراسة الظواهر الأرضية وتطوير تطبيقات البحث العلمي.

ويعد أسبوع الفضاء العالمي مناسبة دولية سنوية تنظم خلالها المؤسسات العلمية والتعليمية ووكالات الفضاء والجامعات والمراكز البحثية فعاليات متنوعة للتعريف بعلوم الفضاء وتطبيقاتها، وربطها بمجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتسعى فعاليات أسبوع الفضاء هذا العام إلى تسليط الضوء على التحولات التي يشهدها قطاع الإطلاق الفضائي، خاصة تطوير الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام، وتحسين كفاءة عمليات الإطلاق، وتوسيع فرص مشاركة المؤسسات البحثية والجامعات والشركات في الأنشطة الفضائية.