مفاجأة مدوية.. الحسين عموتة لا يمتلك أي حسابات على مواقع التواصل

أكد وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن المدير الفني المغربي الحسين عموتة لا يمتلك أي حسابات شخصية أو رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا الجماهير من التعامل مع أي صفحات تحمل اسمه.

وقال وائل جمعة خلال تصريحات: "الحسين عموتة لا يمتلك أي حسابات شخصية أو رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، والصفحات التي تحمل اسم الحسين عموتة مزيفة ولا تمت للمدرب بأي صلة."

وجاءت تصريحات مدير الكرة بالنادي الأهلي، في ظل انتشار عدد من الصفحات التي تنتحل اسم المدير الفني الجديد، وتنشر تصريحات وأخبارًا غير صحيحة، ما دفع النادي لتوضيح الأمر رسميًا.

ويواصل الأهلي استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة الحسين عموتة، بعدما استهل مبارياته الودية بالفوز على النصر بنتيجة 5-1، في أول ظهور للجهاز الفني الجديد.

ويستعد الفريق لخوض مباراة ودية أمام لافيينا يوم 30 يوليو الجاري، ثم يواجه بترول أسيوط يوم 4 أو 5 أغسطس، قبل السفر إلى إسبانيا يوم 6 أغسطس لإقامة معسكر الإعداد الخارجي.

ويتضمن معسكر الأهلي في إسبانيا خوض مباراتين وديتين أمام فريقين من أندية الدرجة الثانية الإسبانية يومي 12 و13 أغسطس، قبل مواجهة برشلونة وديًا يوم 19 أغسطس، في ختام برنامج الإعداد للموسم الجديد.