برشلونة يتلقى عرضا مفاجئا من أحد نجوم بايرن ميونخ السابقين

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن لاعب بايرن ميونخ السابق، ليون جوريتسكا، عرض خدماته على نادي برشلونة، تمهيدًا للانضمام إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الصحفي ماتيو موريتو، فإن جوريتسكا أصبح لاعبًا حرًا عقب نهاية عقده مع بايرن ميونخ، وهو ما دفع ممثليه للتواصل مع إدارة برشلونة خلال الساعات الماضية، وإبلاغها برغبة اللاعب في الانضمام إلى مشروع المدرب هانز فليك.

وجاء تحرك اللاعب في ظل معاناة برشلونة من غياب لاعب الوسط فرينكي دي يونج، الذي من المتوقع أن يبتعد عن الملاعب لمدة تقارب أربعة أشهر بسبب إصابة في الركبة تعرض لها خلال كأس العالم، وهو ما دفع فليك للمطالبة بتدعيم خط الوسط.

ولا يُعد ارتباط جوريتسكا ببرشلونة جديدًا، إذ سبق للاعب الألماني، البالغ من العمر 30 عامًا، العمل تحت قيادة هانز فليك في بايرن ميونخ بين عامي 2019 و2021، حيث خاض 64 مباراة وسجل 18 هدفًا، إلى جانب تقديم 15 تمريرة حاسمة، خلال واحدة من أنجح فترات النادي البافاري.

ورغم رغبة جوريتسكا في ارتداء قميص برشلونة، فإن التقارير تؤكد أن الإدارة الرياضية للنادي الكتالوني لا تضع التعاقد مع اللاعب ضمن أولوياتها في الوقت الحالي، كما لا توجد خطط لتعزيز خط الوسط خلال سوق الانتقالات الصيفية.