طول الخط 56 كم.. أحمد موسى: تخفيضات تصل إلى 50% في اشتراكات المونوريل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مشروع مونوريل القاهرة الكبرى يمثل أحد أهم مشروعات النقل الذكي الحديثة في مصر، مشيرًا إلى أن طوله يبلغ نحو 56 كيلومترًا ضمن منظومة تطوير وسائل المواصلات في البلاد.

وأشار أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إلى أن الدولة قررت تقديم تخفيضات تصل إلى 50% على اشتراكات المونوريل، لافتًا إلى أن هذه الاشتراكات تسهم في توفير ما يقرب من ربع تكلفة استخدام وسائل النقل الأخرى؛ بما يعزز الاعتماد على النقل الجماعي الحديث.

منظومة النقل الحضري في مصر

وأكد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أعطى إشارة البدء لتنفيذ المشروع، ضمن خطة الدولة للتوسع في وسائل النقل الذكي، مشيرا إلى أن المونوريل يعد جزءًا من تحول شامل في منظومة النقل الحضري في مصر.