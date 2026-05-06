أحمد موسى: الشعب الإسرائيلي يرفض نتنياهو.. والاحتلال دولة استيطانية لا تسعى للسلام

أكد الإعلامي أحمد موسى أن هناك حالة من الغضب داخل المجتمع الإسرائيلي تجاه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مشيرًا إلى أن جزءًا من الشعب الإسرائيلي يحمّله مسؤولية الدخول في أزمات وحروب متتالية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن إسرائيل تُعد “دولة استيطانية” لا تسعى إلى تحقيق السلام مع الأطراف المختلفة، بل تتبنى سياسات تؤدي إلى توتر دائم مع محيطها الإقليمي.

وتابع مقدم برنامج “على مسئوليتي”، أن هذه الرؤية تعكس- من وجهة نظره- طبيعة النهج السياسي الإسرائيلي في التعامل مع ملفات المنطقة، وما يترتب عليه من تصعيدات متكررة.