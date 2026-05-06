الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أحمد موسي : هاني شاكر لم يتأخر عن الغناء لوطنه يومًا

أحمد البهى

حرص الإعلامي أحمد موسي، على حضور جنازة الفنان القدير هاني شاكر، بمسجد أبو شقة بالسادس من أكتوبر. 

وأكد أحمد موسي، أن الفنان الراحل هاني شاكر لم يتاخر في اي لحظة عن الغناء الي بلده، ومعزيًا مصر والعالم العربي علي فقدانه. 

يُعد هاني شاكر، أو «أمير الغناء العربي» كما يُلقب، واحدًا من أهم الفنانين في تاريخ الغناء المصري.

وعلى الرغم من نجاحه الكبير في مجال الغناء، فإن الفنان الراحل قدّم نفسه كممثل في عدد من الأعمال، نستعرضها في السطور التالية:

أعماله في السينما والمسرح

قدّم هاني شاكر بطولة أربعة أفلام سينمائية، هي:
    •    فيلم «هذا أحبه وهذا أريده» عام 1975، أمام نورا وحمدي حافظ.
    •    فيلم «عايشين للحب» بطولة نيللي، وإخراج أحمد ضياء الدين.
    •    فيلم «عندما يغني الحب» أمام عادل إمام وصفاء أبو السعود، وإخراج نيازي مصطفى.
    •    والفيلم الرابع هو «سيد درويش».

وعلى خشبة المسرح قدّم تجربتين، هما:
    •    مسرحية «سندريلا والمداح» بطولة نيللي وحسن حسني ومحمد نجم، ومن تأليف بهجت قمر، وإخراج حسن الشامي.
    •    مسرحية «مصر بلدنا

