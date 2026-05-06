أحمد موسى: الحرب الأمريكية الإيرانية ترفع الأسعار عالميًا وتؤثر على السياحة وقناة السويس

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إيران أعلنت أنها لن توافق على الشروط الأمريكية إذا جاءت في صالح إيران، مشيرا إلى أن الحرب الأمريكية الإيرانية أثرت على ارتفاع الأسعار عالميا.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن كل دول العالم تأثرت بالحرب، وليست مصر فقط.

ولفت مقدم برنامج “على مسئوليتي”، إلى أن تداعيات الأوضاع الجيوسياسية انعكست أيضًا على بعض القطاعات في مصر، مثل السياحة، وكذلك إيرادات قناة السويس؛ في ظل تأثر حركة التجارة والسفر عالميًا بسبب حالة عدم الاستقرار.