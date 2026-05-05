أبو العينين خلال الجلسة العامة: نحتاج لثورة تشريعية تحفيزية لتحسين بيئة الاستثمار لخفض عجز الموازنة

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد ، مساء اليوم الثلاثاء، كلمة النائب محمد أبو العينين في الجلسة العامة مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

أكد النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، أن مصر نجحت، رغم التحديات الدولية والتقلبات الجيوسياسية، في الحفاظ على شبكة الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة الأزمات العالمية بكفاءة.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025.

وأوضح أن من أبرز مؤشرات الأداء الاقتصادي قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، وفي مقدمتها سداد فوائد الديون، إلى جانب دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يشير إلى تحسن نسبي في إدارة الملف المالي.

وفي السياق ذاته، تساءل عن مستقبل عجز الموازنة وإمكانية تقليصه، مشيرًا إلى أن التحدي لا يرتبط فقط بارتفاع النفقات، بل يعود بشكل أكبر إلى ضعف الإيرادات، ما يتطلب البحث عن آليات فعالة لتعزيزها.

وشدد على أهمية استغلال المتغيرات الجيوسياسية الحالية، التي تدفع العديد من الشركات العالمية للبحث عن بيئات أكثر استقرارًا، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصة حقيقية لطرح نفسها كمركز تنافسي جاذب للاستثمارات، خاصة في مجالات الصناعات المتقدمة وذات القيمة المضافة.

التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة

كما دعا إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف القطاعات، والعمل على إعادة تقديم مصر كعلامة اقتصادية جاذبة في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة، مع ضرورة إصدار حزمة من التشريعات المحفزة للاستثمار، بما يعزز مكانة مصر على خريطة الاستثمار العالمية، ويسهم في خفض عجز الموازنة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.



