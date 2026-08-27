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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

القابضة للصناعات الكيماوية: استراتيجية لزراعة 100 ألف فدان كتان لتعظيم القيمة المضافة للصناعة

الكتان
الكتان
هاني حسين

قال المهندس سعد هلال، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن عددًا من الشركات التابعة يجري العمل على إعادة هيكلتها وتطويرها، تمهيدًا لطرحها في البورصة أو جذب شركاء استراتيجيين وفقًا لطبيعة كل شركة واحتياجاتها.

وأوضح هلال، خلال مداخلة عبر تطبيق zoom مع الإعلامية يوستينا يوسف ببرنامج «مال وأعمال» المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن شركة الدلتا تأتي في مقدمة الشركات التي يجري تطويرها، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير تقترب من الوصول إلى المراحل النهائية، وأن الشركة يمكن أن تدخل البورصة مستقبلًا، إلى جانب إمكانية جذب بعض الشركاء الاستراتيجيين، خاصة أن صناعة الأسمدة من الصناعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم الدولة.

وأضاف أن شركة نصر للأسمدة تحتاج إلى مزيد من التطوير، لافتًا إلى أن الشركة القابضة تعمل كذلك على تطوير صناعة الكتان، باعتبارها إحدى الصناعات المهمة، من خلال شركة طنطا للزيوت والكتان، التي تعد من أقدم الشركات العاملة في هذا المجال.

وأشار إلى أن شركة طنطا للزيوت والكتان تمتلك خطوط إنتاج قائمة، إلا أن إنتاجيتها الحالية لا تصل إلى الطاقة القصوى المتاحة للشركة، موضحًا أن صناعة الكتان تعتمد بصورة أساسية على زراعة المحصول.

وأكد أن الدولة وضعت استراتيجية لزراعة نحو 100 ألف فدان من الكتان، بهدف تعظيم القيمة المضافة لهذه الصناعة، موضحًا أن شركة طنطا للزيوت والكتان تدخل ضمن خطة التطوير، مع استهداف مضاعفة خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية زراعة الكتان، ولافتًا، إلى أنّ صناعة الكتان تعد من الصناعات الواعدة، ومتوقعًا أن تسهم أعمال التطوير في تعزيز قدرتها على جذب المستثمرين خلال الفترة المقبلة.

الكتان اخبار التوك شو الصناعة مصر الطاقة

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