موجز أخبار الوادي الجديد.. ضبط 269 بطاقة تموينية بأحد المخابز ونقابة المحامين تعلن فتح باب التسجيل لحضور التحقيقات

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:

تموين الوادي الجديد: ضبط 269 بطاقة تموينية بأحد المخابز

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، ضبط 269 بطاقة تموينية جرى تجميعها داخل أحد المخابز البلدية بمركز الداخلة، وذلك خلال حملة رقابية موسعة استهدفت متابعة المخابز والتأكد من الالتزام بالاشتراطات والقرارات التموينية المنظمة لمنظومة الخبز.

حملات مكثفة على المخابز

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن الحملات الرقابية تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بهدف إحكام الرقابة على المخابز والحفاظ على حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وأوضحت أن الحملة، التي نفذتها إدارة تموين الداخلة، أسفرت كذلك عن تحرير مخالفة لأحد المخابز بسبب نقص وزن الرغيف عن الوزن المقرر، مشيرة إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي تم رصدها.

وشددت مديرية التموين على استمرار الحملات التفتيشية بمختلف مراكز المحافظة، مع تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق، والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات تتعلق بمنظومة الدعم أو التلاعب بالبطاقات التموينية أو مواصفات وأوزان الخبز المدعم.

وتؤكد المديرية أن ضبط البطاقات التموينية داخل المخابز يأتي في إطار الحفاظ على المنظومة التموينية ومنع أي ممارسات قد تؤثر على حصول المواطنين المستحقين على حقوقهم من الدعم.

نقابة المحامين بالوادي الجديد تعلن فتح باب التسجيل لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة

أعلنت نقابة محامي الوادي الجديد، برئاسة محمد عمر علي نقيب المحامين، فتح باب التسجيل أمام المحامين الراغبين في الاشتراك لحضور التحقيقات أمام النيابة العامة، وذلك تنفيذًا لقرار النقابة العامة للمحامين، وطبقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025.



تنظيم مشاركة المحامين في حضور التحقيقات

وأوضحت النقابة أن على المحامين الراغبين في الاشتراك سرعة تسجيل أسمائهم لدى موظفي النقابة الفرعية بجزئياتها، على أن يتم التسجيل في موعد أقصاه يوم السبت الموافق 29 أغسطس 2026.

ويأتي القرار في إطار تنظيم مشاركة المحامين في حضور التحقيقات أمام النيابة العامة، بما يتوافق مع أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وضمان استيفاء الإجراءات المنظمة لذلك.

ووجهت النقابة الدعوة إلى جميع المحامين الراغبين في الاشتراك بسرعة التوجه إلى مقار النقابة الفرعية وتسجيل بياناتهم قبل انتهاء الموعد المحدد.

محافظ الوادي الجديد: صرف 11.2 مليون جنيه منحة «المولد النبوي الشريف» للعمالة غير المنتظمة بالمحافظة

أكدت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، بدء صرف منحة المولد النبوي الشريف للعمالة غير المنتظمة، اعتبارا من اليوم ولمدة شهر ، بواقع 1500 جنيه لكل عامل؛ والتى يستفيد منها 7479 عاملا من أبناء المحافظة، بإجمالي 11.218 مليون جنيه ، وذلك في إطار استمرار دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة وتوفير سبل الحماية والرعاية الاجتماعية الموجهة لها.

وأوضح الأستاذ أسامة إبراهيم، مدير مديرية العمل بالمحافظة، أن المديرية تتابع انتظام صرف المستحقات بالتنسيق مع مكاتب البريد، وتعمل على تذليل أي صعوبات تواجه المستفيدين طوال فترة الصرف؛ بالتوازي مع تكثيف حملات الحصر والتسجيل بالمواقع الإنشائية وشركات المقاولات بمختلف مراكز المحافظة، والتوعية بأهمية تسجيل العمالة غير المنتظمة عبر المنصة الإلكترونية، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من مظلة الرعاية والدعم.