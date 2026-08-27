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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بعد إنذارات الحجز على المنازل.. أهالي سوارس: نناشد وزير الزراعة التدخل العاجل

وزير الزراعة
وزير الزراعة
عبد الخالق صلاح

ناشد أهالي قرية الإصلاح الزراعي وشهرتها سوارس قليوب بالقليوبية، الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي؛ والمهندس محمد الأنور أبو العمايم الخطيب رئيس هيئة الإصلاح الزراعي، التدخل العاجل لوقف إجراءات الحجز التي طالت عددًا من منازل القرية، مؤكدين أن الإجراءات الأخيرة جاءت بعد سلسلة من الزيادات الكبيرة والمفاجئة في القيمة الإيجارية.

وأكد محمد قاسم عن الأهالي أنهم قاموا بسداد مبالغ الإيجارات المتأخرة، والتي كانت في السابق لا تتجاوز نحو 3 جنيهات للمتر، قبل أن ترتفع بشكل مفاجئ خلال عام 2025 إلى 50 جنيهًا للمتر، وهو ما دفع الأهالي إلى السداد والتقدم بطلبات لشراء المنازل، ورفع الملفات على المنصة القومية لتقنين أراضي الدولة.

وأضاف قاسم أنهم فوجئوا بعد ذلك بإبلاغهم بزيادة جديدة في القيمة الإيجارية، لتصل خلال عام 2026 إلى نحو 150 جنيهًا للمتر، مؤكدين أن هذه الزيادة تفوق قدرتهم المالية ولا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية.

وأوضح قاسم أن لجنة من جمعية المرج حضرت إلى القرية، وقامت بالحصول على صور بطاقات أصحاب المنازل، مؤكدين أن اللجنة أخبرتهم بأنها جاءت للمساعدة في تسريع إجراءات الشراء وتقنين أوضاع المنازل.

إلا أن الأهالي فوجئوا، بوصول إنذارات بالحجز على عدد من منازل القرية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والقلق بين الأهالي، خاصة في ظل تأكيدهم أنهم يسعون منذ فترة لتوفيق أوضاعهم وشراء المنازل بصورة قانونية.

ويطالب الأهالي وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي بالتدخل الفوري لوقف إجراءات الحجز، وإعادة النظر في القيم الإيجارية المفروضة عليهم، مؤكدين أن غالبية الأهالي غير قادرين على تحمل هذه الزيادات الكبيرة.

كما طالبوا بتشكيل لجنة للنزول إلى أرض الواقع، وإجراء حصر وقياسات فعلية للمنازل، ومراجعة البيانات والمساحات المثبتة في سجلات الإصلاح الزراعي، مؤكدين – بحسب قولهم – أن الأرقام والمساحات المثبتة لا تتطابق في بعض الحالات مع الواقع الفعلي.

وشدد الأهالي على تمسكهم بحقهم في تقنين أوضاعهم وشراء المنازل، مطالبين بتقييمها وفق أسعار عادلة، مع إتاحة إمكانية السداد بنظام التقسيط بما يتناسب مع قدراتهم المالية.

وناشد الأهالي وزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي سرعة إرسال لجنة إلى القرية لبحث الأزمة على الطبيعة، والاستماع إلى مطالبهم، ووضع حل عادل يضمن حقوق الدولة ويحمي الأهالي من إجراءات الحجز، خاصة أنهم – وفق تأكيداتهم – بادروا بالسداد والتقدم بطلبات الشراء وتقنين الأوضاع.

قرية الإصلاح الزراعي سوارس قليوب القليوبية وزير الزراعة

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