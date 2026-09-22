الأهلي ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي الوصل الإماراتي

أعرب النادي الأهلي عن خالص حزنه وأسفه لوفاة سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي الوصل الإماراتي، الذي وافته المنية اليوم، مقدمًا واجب العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيد ومحبيه وأسرة نادي الوصل الإماراتي.

محمود الخطيب ومجلس الأهلي يقدمون واجب العزاء

ونعى الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكدين بالغ حزنهم لرحيله، ومتقدمين بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد في هذا المصاب الأليم.

وأكد النادي الأهلي في نعيه أن وفاة الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم تمثل رحيل شخصية بارزة ارتبط اسمها بنادي الوصل الإماراتي، متمنيًا أن يتغمده الله سبحانه وتعالى بواسع رحمته ومغفرته.

الأهلي يعزي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

وتقدم مجلس إدارة النادي الأهلي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في وفاة شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

كما أعرب الأهلي عن تعازيه لأسرة الفقيد الكريمة، متمنيًا لهم الصبر والسلوان في هذا الظرف الأليم.

تعزية لنادي الوصل وجماهيره

وشملت رسالة النادي الأهلي مجلس إدارة نادي الوصل الإماراتي وجماهيره، حيث قدم لهم خالص المواساة في وفاة رئيس النادي، داعيًا الله أن يمنح الجميع الصبر والقوة خلال هذه الفترة.

واختتم الأهلي بيانه بالدعاء للفقيد، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمد الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، وأن يحفظ دولة الإمارات العربية الشقيقة وشعبها من كل سوء.