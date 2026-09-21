32% فقط.. شعبية ترامب تنهار إلى أدنى مستوى في تاريخه بسبب الغلاء وحرب إيران

أظهر استطلاع رأي جديد أجرته وكالتا رويترز وإيبسوس تراجع شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أدنى مستوى في مسيرته السياسية، مسجلة 32% فقط، متأثرة بارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

تراجع حاد حتى داخل الحزب الجمهوري

وكشف الاستطلاع الذي استمر أربعة أيام واختتم يوم الأحد، أن نسبة رضا الجمهوريين عن أداء ترامب انخفضت إلى 73%، مقارنة بـ 82% في استطلاع مماثل قبل أسبوع، فيما بلغت نسبة تأييده الإجمالية في ذلك الحين 35%.

وعاد ترامب إلى البيت الأبيض في يناير 2025 متعهداً بكبح التضخم وإنهاء الحروب الخارجية، حيث حظي حينها بنسبة تأييد بلغت 47% بعد ساعات من أدائه اليمين الدستورية، قبل أن تبدأ شعبيته في التراجع التدريجي.

تكلفة المعيشة كلمة السر في انتخابات التجديد النصفي

وبحسب الاستطلاع، فإن 17% فقط من المشاركين أيدوا طريقة تعامل ترامب مع تكلفة المعيشة، وهي القضية الرئيسية التي يقول الأمريكيون إنها ستحدد توجهاتهم في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر، والتي يدافع فيها الجمهوريون بزعامة ترامب عن أغلبية ضئيلة في الكونجرس.

حرب إيران تشعل أسعار الوقود وتفجر الغضب

وتزايد استياء الجمهوريين من ملف المعيشة منذ أن شن ترامب الحرب على إيران في فبراير الماضي، والتي أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار البنزين والديزل.

ولأول مرة، فاق عدد الجمهوريين الرافضين لتعامل ترامب مع غلاء المعيشة عدد المؤيدين له، بنسبة 51% مقابل 44%.

وأُجري الاستطلاع عبر الإنترنت وشمل 1277 من البالغين في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بهامش خطأ بلغ 3 نقاط مئوية.