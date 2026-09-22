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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مشروع استدامة مجتمعات الواحات يبحث الإدارة المستدامة للمياه والأراضي بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

تواصل كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، مشاركتها العلمية والتطبيقية في مشروع «استدامة مجتمعات الواحات»، الذي يستهدف تعزيز الإدارة المستدامة للمياه والأراضي بالصحراء الغربية، من خلال تنفيذ أنشطة وندوات علمية تستهدف دعم الممارسات الزراعية الحديثة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية بعدد من قرى مركز الداخلة.

مشروع بحثي لدعم استدامة موارد الواحات

وشارك الدكتور أيمن يوسف كساب، عميد كلية الزراعة بجامعة الوادي الجديد، في فعاليات الندوة العلمية التي نُفذت بقرية بدخلو بمركز الداخلة، تحت عنوان «الممارسات العلمية الصحيحة للإدارة المستدامة للموارد المائية والأرضية»، بحضور اللواء أركان حرب مهندس ياسر كمال الدين محمد، رئيس مركز الداخلة، ووفد علمي وبحثي ضم ممثلين عن جامعة صوفيا اليابانية، وهيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وجامعة الوادي الجديد، إلى جانب رئيس الوحدة المحلية لقرى بدخلو ولفيف من أهالي القرية.

توجيهات الجامعة لتعزيز دور البحث العلمي

ويأتي المشروع في ضوء توجيهات الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، لتعزيز دور الجامعة في خدمة قضايا التنمية المستدامة، ودعم التعاون العلمي والبحثي الذي يسهم في التعامل مع التحديات المرتبطة بإدارة الموارد المائية والأرضية في المناطق الصحراوية.


شراكة مصرية يابانية لدعم مجتمعات الواحات

ويُنفذ مشروع «استدامة مجتمعات الواحات» بمشاركة عدد من الجهات العلمية والتنفيذية، بينها هيئة التعاون الدولي اليابانية «JICA»، وجامعة صوفيا اليابانية، والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، ومحافظة الوادي الجديد، إلى جانب جامعة الوادي الجديد، بهدف تعزيز الإدارة الرشيدة للمياه والأراضي ودعم التنمية الزراعية المستدامة في مجتمعات الواحات.

ممارسات حديثة لرفع كفاءة استخدام الموارد

وتناولت الندوة أحدث الأساليب العلمية المتعلقة بالإدارة الرشيدة للموارد المائية والأرضية، وسبل تحسين كفاءة الاستخدام الزراعي للمياه والأراضي، إلى جانب تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة بما يحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.

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