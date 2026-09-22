العويس يشعل مواجهة الكويت: نعرف تاريخه.. وهدفنا 3 نقاط على أرضنا

أكد محمد العويس، حارس مرمى المنتخب السعودي، أهمية المواجهة المرتقبة أمام الكويت، مشددًا على رغبة لاعبي «الأخضر» في تحقيق الانتصار خلال افتتاح مشوارهم ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

ويواجه المنتخب السعودي نظيره الكويتي غدًا، على ملعب الإنماء بمدينة جدة، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات، في مباراة تجمع منتخبين تربطهما منافسة تاريخية في بطولات كأس الخليج.

وأكد العويس أن المنتخب السعودي يرحب بجميع المنتخبات الخليجية المشاركة في البطولة، معتبرًا أن منافسات كأس الخليج تجمع الأشقاء، وقال خلال المؤتمر الصحفي: «أرحب بكافة المنتخبات الخليجية في مكانها وبلدنا، بطولة تجمع إخوانًا ونفرح ببطلها».

وتطرق حارس الأخضر إلى أهمية مواجهة الكويت، مؤكدًا أن المباراة تحمل طابعًا خاصًا، وقال: «مباراة الغد واحدة من أكبر الديربيات، والجميع يعرف تاريخ الكويت، ونتمنى حصد 3 نقاط على أرضنا وبين جمهورنا».

وأشار العويس إلى أهمية خوض المباراة في أجواء احتفالية، بالتزامن مع اليوم الوطني السعودي، مؤكدًا أن لاعبي الأخضر يتطلعون لاستغلال المناسبة لتحقيق انطلاقة قوية.

وقال: «ملعب الجوهرة محبب لنا غدًا، ومناسبة كبيرة اليوم الوطني السعودي، وإن شاء الله يكون بداية انطلاقتنا».

وأشاد حارس المنتخب السعودي بتاريخ الكويت في البطولة، مؤكدًا أن المنافس يملك خبرة كبيرة في مثل هذه المواجهات، وأضاف: «نلعب أمام الكويت الذي يملك تاريخًا صلبًا في بطولات الخليج، ويعرف كيف يحضر نفسه، وغدًا تشاهدون هوية المنتخب السعودي».

وتحدث العويس كذلك عن ارتباط المنتخب السعودي بعدة استحقاقات خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الفريق يخوض منافسات خليجية وآسيوية، وهو ما يتطلب التعامل مع المرحلة الحالية بأقصى درجات التركيز.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على وحدة صف المنتخب السعودي، قائلًا: «الجميع على قلب رجل واحد، وذلك من أجل إسعاد جماهير المنتخب السعودي خلال الفترة المقبلة»، مشيرًا إلى امتلاك الأخضر مجموعة مميزة من النجوم القادرين على تقديم الإضافة.