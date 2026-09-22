سامي هلهل: التحكيم في أول 5 جولات «مقبول»

أكد سامي هلهل، الحكم الدولي السابق، أن مستوى التحكيم خلال أول 5 جولات من الدوري المصري جاء «مقبولًا» بشكل عام، مشيرًا إلى وجود بعض الأخطاء التي أثرت على نتائج عدد من المباريات، وأخرى لم يكن لها تأثير مباشر على النتائج.

سامي هلهل

وأوضح هلهل، خلال تصريحات مع هاني حتحوت، أن الجولة الأولى كانت «أكثر من رائعة» تحكيميًا، مؤكدًا أن فترة التوقف الحالية تمثل فرصة أمام لجنة الحكام للعمل على تعزيز الإيجابيات ومناقشة الأخطاء مع الحكام لتجنب تكرارها خلال الفترة المقبلة.

وتطرق الحكم الدولي السابق إلى واقعة في مباراة الجونة والمقاولون بالجولة الثالثة، مؤكدًا أن المباراة شهدت حالتي احتساب ركلة جزاء للمقاولون بعد حالتي «سيميليشن» من إدريسا تيام، وفقًا لما أشار إليه، لافتًا إلى أن إحدى الحالات تدخل فيها حكم الفيديو واستدعى حكم الساحة لمراجعتها وتغيير قراره، قبل أن يضيف أن تيام كرر الأمر في مباراة المقاولون ووادي دجلة بالجولة الخامسة، قائلًا: «عمل 3 ركلات جزاء سيميليشن، خد منهم ركلتين، وهو اللي بيروح للمدافع ويحط رجله ويقع، ده غير مقبول».