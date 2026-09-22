حكم دولي سابق: الحكام لم يستلموا أطقم أصلية منذ عهد أحمد مجاهد.. وهذا لا يليق بالمنظومة

قال الحكم الدولي السابق سامي هلهل، إن آخر أطقم أصلية حصل عليها الحكام كانت في عهد المهندس أحمد مجاهد، مؤكدًا أن مظهر الحكم داخل الملعب جزء من احترام المنظومة التحكيمية.

سامي هلهل

وأوضح هلهل خلال تصريحات لبرنامج «الكلام المظبوط» مع هاني حتحوت، أن الحكم لا يصح أن يظهر في الملعب بملابس غير أصلية، خاصة مع وجود اللاعبين حوله، قائلًا: «مينفعش إن أنا ألبس كحكم، يبقى جنبي لعيبة في الملعب وأنا لابس لبس لا يليق».

وكشف الحكم الدولي السابق عن تفاصيل تخص طريقة توفير الأطقم، قائلًا إن أحد الحكام يمتلك مصنعًا لتصنيع الأطقم، ويتم التواصل معه أحيانًا لتوفير أعداد من الملابس، مضيفًا: «يقولوا له هات لنا مثلًا 50 طقم، يجيب 50 طقم»، ليرد هاني حتحوت: «طبعًا غير أصلي»، وهو ما أكد هلهل أنه «لا يليق بالمنظومة».