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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تشارك بفاعلية في اجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب
محمد يحيي

شاركت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الاثنين، في أعمال اليوم الأول لاجتماعات خبراء الضرائب بدول البريكس في الهند، ضمن مشاركتها في مسارات التعاون الفني بين الإدارات الضريبية للدول الأعضاء، والتي تستهدف تبادل الخبرات والممارسات والاستفادة من التجارب المختلفة في تطوير نظم الإدارة الضريبية.

وأكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن أحمد كجوك، وزير المالية، يولي اهتمامًا بتحويل التعاون مع المؤسسات والتجمعات الدولية إلى فرص عملية لنقل المعرفة وتطوير الخبرات والقدرات الضريبية، والاستفادة من التجارب الدولية في دعم خطط التطوير، مع تعزيز مشاركة الخبرات المصرية في مجالات العمل المشترك.

وأوضحت أن مشاركة مصلحة الضرائب المصرية في مسارات التعاون الضريبي بدول البريكس تمتد على مدار العام من خلال ممثليها في مجموعات العمل المتخصصة، بما يتيح تبادل المعرفة والخبرات والمشاركة في إعداد المبادرات وخطط العمل المشتركة.

وشهد اليوم الأول حضورًا فاعلًا للوفد المصري في مناقشات مجموعات العمل، حيث تم التوافق على مقترح تقدمت به مصلحة الضرائب المصرية لتوسيع نطاق عمل المجموعة المعنية بتعزيز الإيرادات، بحيث لا يقتصر التعاون على الجوانب الإحصائية، ويمتد ليشمل تبادل الخبرات والممارسات النوعية بين الإدارات الضريبية، ومن بينها أساليب تسوية المنازعات الضريبية والتعامل مع المتأخرات، وتم تضمين المقترح ضمن نطاق عمل المجموعة تمهيدًا لعرض الوثيقة على رؤساء الإدارات الضريبية.

كما شارك الوفد المصري في مناقشات الضرائب الدولية وتسعير المعاملات، والتي تم خلالها التوافق على نطاق عمل المجموعة الجديدة، بما يشمل عددًا من الموضوعات المرتبطة بالمعاملات عبر الحدود، والتسعير التحويلي، والمعاهدات الضريبية وتسوية المنازعات، تمهيدًا لعرض الوثيقة المنظمة لعمل المجموعة على رؤساء الإدارات الضريبية.

وامتدت مشاركة ممثلي المصلحة إلى مسار مصادر البيانات واستخدامها وأداة التعاون الضريبي لدول البريكس، الذي يركز على تبادل التجارب والحلول التكنولوجية المستخدمة في تطوير العمل الضريبي وتيسير الخدمات، بما يتيح الاستفادة من التطبيقات والممارسات التي طورتها الإدارات الضريبية بالدول الأعضاء.

وكان للمشاركة المصرية حضور بارز في أعمال شبكة المرأة في مجال الضرائب بدول البريكس، حيث شاركت مصر والهند في قيادة محور التوازن بين العمل والحياة، وقدمت مصر استراتيجيات وممارسات عملية تتعلق بتحقيق التوازن وترتيب الأولويات، في إطار دعم التطور المهني للمرأة العاملة بالإدارات الضريبية.

وشاركت مصلحة الضرائب المصرية كذلك في مسار شبكة دعم الضرائب ومركز المعرفة الضريبية لدول البريكس، الذي يستهدف إتاحة وتبادل المعلومات المتعلقة بالنظم الضريبية للدول الأعضاء بما يدعم الوعي الضريبي وبيئة الاستثمار، وقدمت المصلحة في هذا الإطار المعلومات الخاصة بالنظام الضريبي المصري وإجراءاته وخدماته الإلكترونية لإتاحتها ضمن المحتوى المعرفي المشترك.

وجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية يشارك في تمثيلها خلال اجتماعات الخبراء كل من الدكتور عبد الرزق شوقي، معاون رئيس المصلحة ومدير عام شؤون مكتب رئيس المصلحة، والدكتورة عفاف إبراهيم، معاون رئيس المصلحة ومدير عام الاتفاقيات الدولية.

وتواصل مصلحة الضرائب المصرية، غدًا الثلاثاء، مشاركتها في اجتماعات الخبراء لاستكمال مناقشة بقية مجموعات العمل ومسارات التعاون .

مصلحة الضرائب تجمع البريكس اخبار مصر مال واعمال الادارات الضريبية رشا عبد العال

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