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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تويوتا فورتشنر 2027 الجيل الجديد | صور

تويوتا فورتشنر موديل 2027
تويوتا فورتشنر موديل 2027
إبراهيم القادري

التقطت العدسات التجسسية صور سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 الجديدة كلياً أثناء اختبارها مرة أخرى في الطرق العامة بهيكل قريب جداً من الإنتاج، مع اقتراب لحظة التدشين قبل نهاية العام الحالي، وظهرت فورتشنر أثناء اختباره لأول مرة في تايلاند .

تويوتا فورتشنر موديل 2027

تعتمد سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 على نفس منصة IMV متعددة الاستخدامات التي بني عليها هايلكس الجيل الجديد. هذه المنصة حصلت على تحديثات كبيرة، وأصبحت قادرة على استيعاب أنواع مختلفة من منظومات الدفع، تشمل الأنظمة الهجينة، وتقنيات الهيدروجين، وحتى النسخ الكهربائية بالكامل.

مواصفات تويوتا فورتشنر موديل 2027

تظهر سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح خلفية أكثر نحافة مع امتداد جانبي، وبها شريط إضاءة LED يصل بينهما، ويظهر ميل خفيف لخط السقف باتجاه الخلف، إلى جانب تصميم جديد للباب الخلفي والصداد، وبها جناج هوائي على شكل زعنفة القرش.

تويوتا فورتشنر موديل 2027

أما بالنسبة لواجهة تويوتا فورتشنر موديل 2027 فهي تستلهم تصميمها بشكل واضح من هايلكس، وبها شبك أمامي كبير بتصميم عمودي، ومصابيح LED أكثر حدة وعصرية، وبها شاشتين مقاس 12.3 بوصه واحدة للعدادات الرقمية وأخرى للنظام الترفيهي، وبها مقاعد أمامية كهربائية مع تهوية، وبها نظام تكييف أوتوماتيك، وشاحن لاسلكي، وكاميرا محيطية 360 درجة، وبها أنظمة مساعدة السائق المتقدمة.

محرك تويوتا فورتشنر موديل 2027

تويوتا فورتشنر موديل 2027

تحصل سيارة تويوتا فورتشنر موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 2700 سي سي، بجانب نظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت لتحسين الكفاءة وتقليل الاستهلاك، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

تاريخ شركة تويوتا في صناعة السيارات

بدأ الشغف بالسيارات عندما خصص ساكيشي تويودا مؤسس مصانع النسيج أرباح براءة اختراع نول آسيوي لابنه كييشيرو لتطوير تكنولوجيا السيارات.

تويوتا فورتشنر موديل 2027

وتأسس قسم السيارات في عام 1933 داخل شركة تويوتا لصناعة النسيج الأوتوماتيكية، وانتجت أول سيارة ركاب للشركة وهي طراز AA في عام 1936.

استقلت الشركة رسمياً ككيان منفصل باسم شركة تويوتا للسيارات، وبعدها ولد نظام إنتاج تويوتا (TPS) بين عامي 1948 و1975، والذي يركز على الكفاءة، والجودة، وتقليل الهدر ومفهوم "التحسين المستمر" (كايزن)، وبدأ الإنتاج خارج اليابان لأول مرة في عام 1959 في البرازيل.

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