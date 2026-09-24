سيارات سيدان 2027 بسعر 850 ألف جنيه

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5، وشيفروليه أوبترا، وشيرى اريزو 5، ورينو تاليانت، ودونج فنج شاين .

ام جى 5 موديل 2027

تحصل سيارة ام جى 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تصل إلي 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تبدأ أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2027 من 725 ألف جنيه، وتصل إلي 775 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 815 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .