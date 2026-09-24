قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي وعمار الحكيم يبحثان تداعيات التصعيد الإقليمي على مصر والعراق
حياته في خطر .. آخر تطورات الحالة الصحية لنجل سفير الاحتلال في أمريكا المُصاب بحادث دهس
سكن لكل المصريين 9.. تفاصيل قيمة الإيجار بعد الدعم حسب دخل الأسرة والمبلغ الذي يدفعه المواطن
الرئيس السيسي: الحلول السلمية السبيل لمواجهة أزمات المنطقة واحتواء التصعيد
أمين البحوث الإسلامية: خريجو الأزهر سفراء للعلم والاعتدال حول العالم
كرنك ولغات وبالمصري.. إطلاق تطبيقات وطنية قائمة على الذكاء الاصطناعي
الرئيس السيسي يطرح رؤية مصر لاحتواء أزمات المنطقة.. الحلول السلمية أولًا
مستشار خامنئي: المرحلة التالية من الحرب قد تصل إلى المحيط الهندي
محافظ القاهرة: بدء تطبيق منظومة الأكشاك الموحدة بالمنطقة الشمالية
لا تُسلّم بطاقة ATM للغرباء وحافظ على رقمك السري .. تحذيرات للمواطنين من البنك المركزي
وزير التخطيط يعلن إنهاء 90% من التشابكات المالية التاريخية مع بنك الاستثمار القومي بـ 298.8 مليار جنيه
شوبير يكشف ملامح تشكيل منتخب مصر أمام أنجولا في تصفيات أمم أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سيارات سيدان 2027 بسعر 850 ألف جنيه

سيارات سيدان 2027 جديدة
سيارات سيدان 2027 جديدة
إبراهيم القادري

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026 و 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءه هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ام جى 5، وشيفروليه أوبترا، وشيرى اريزو 5، ورينو تاليانت، ودونج فنج شاين .

ام جى 5 موديل 2027

تحصل سيارة ام جى 5 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 120 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وبها عزم دوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ام جى 5 موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 874 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى 5 موديل 2027 تباع بسعر 974 ألف جنيه .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

تستمد سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، وبها قوة 98 حصان، وبها خزان وقود سعة 45 لتر، وعزم دوران 140 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيفروليه أوبترا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع بسعر 765 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2027 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

قوة سيارة شيرى اريزو 5 موديل 2027 تصل إلي 1500 سي سي، وبها قوة 114 حصان، وبها خزان وقود سعة 48 لتر، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

شيرى اريزو 5 موديل 2027

تبدأ أسعار شيرى اريزو 5 موديل 2027 من 725 ألف جنيه، وتصل إلي 775 ألف جنيه .

رينو تاليانت موديل 2026

عزم دوران سيارة رينو تاليانت موديل 2026 يصل إلي 140 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1000 سي سي تيربو، وبها قوة 100 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

رينو تاليانت موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة رينو تاليانت موديل 2026 تباع بسعر 815 ألف جنيه .

دونج فنج شاين موديل 2026

زودت سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 197 حصان، وعزم دوران 300 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

دونج فنج شاين موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 790 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دونج فنج شاين موديل 2026 تباع بسعر 945 ألف جنيه .

طرازات السيارات الجديدة شيفروليه أوبترا شيرى اريزو 5 رينو تاليانت ام جى 5 موديل 2027 شيفروليه أوبترا موديل 2027 رينو تاليانت موديل 2026 دونج فنج شاين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اسعار البنزين اليوم

قبل ما تتحرك.. اعرف أسعار البنزين اليوم الخميس رسمياً

المتوفي

مأساة في القليوبية.. وفاة شاب فجأة وشقيقته تلحق به بعد رؤية جثمانه

الارصاد الجويه

سحب رعدية تقترب من الحدود المصرية.. الأرصاد تكشف عن أمطار محتملة خلال ساعات

محمد صلاح

مصطفى يونس: عرضت محمد صلاح على الأهلي مقابل مليون جنيه.. والصفقة لم تتم

عمرو زهران

إيقاف عمرو زهران 3 أشهر وغرامة 200 ألف جنيه في واقعة مباراة الأهلي والقناة

البنزين

هل هناك زيادة قادمة في أسعار البنزين؟ .. رد حاسم من خبير اقتصادي

حسام عبد المجيد

اللاعب يرفض العودة.. وكيل حسام عبدالمجيد يكشف حقيقة عرض الأهلي

رئيس الوزراء

مدبولي: الرئيس السيسي يوجه رسالة تقدير لجوتيريش ويدعوه لزيارة القاهرة

ترشيحاتنا

صورة تعبيرية

وزيرة الإسكان تتابع أعمال مشروعات البنية الأساسية والتطوير بالمدن الجديدة

الأسمنت والحديد

أسعار الحديد والأسمنت والجبس والزلط اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

الدولار قرب أعلى مستوى في شهرين مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأمريكية

بالصور

فنجان المزاج.. أضرار شرب القهوة على الريق

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

طريقة عمل النوجا بالمكسرات

طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات
طريقة عمل النوجا بالمكسرات

انخفاض ضغط الدم.. الأسباب والأعراض

إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض
إنخفاض ضغط الدم..الأسباب و الإعراض

أستون مارتن تجهز "فالهالا سبايدر".. هايبركار مكشوفة بقوة 1064 حصانا

فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر
فالهالا سبايدر

فيديو

ياباني يبحث عن زوجته

763 غطسة بحثًا عن زوجته.. رجل يواصل الغوص 15 عامًا

علي غزلان

‎ بعد الانفصال الثالث.. ماذا حدث بين علي غزلان وفرح شعبان؟

أزمات رمضان صبحي

من إيقاف رياضي إلى حكم قضائي.. أزمات متتالية في حياة رمضان صبحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: طقوس اللعبة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ني أوسر رع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أمن الطاقة.. رهان الاستقرار

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الشرق الأوسط إلى مرحلة جديدة

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: الأزمات العابرة للحدود.. قراءة في إستراتيجية الأمن القومي المصري

المزيد