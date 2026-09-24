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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات هيونداي توسان 2027 الجديدة

هيونداي توسان موديل 2027
هيونداي توسان موديل 2027
إبراهيم القادري

ينتشر في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

هيونداي توسان موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: هيونداي توسان موديل 2027، وتنتمي توسان لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

زودت سيارة هيونداي توسان موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل وإيقاف المحرك بدون مفتاح، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها تكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من القماش، وبها باور ستيرنج، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للأبواب يعمل باللمس .

محرك هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تستمد سيارة هيونداي توسان موديل 2027 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، وبها قوة 180 حصان، وبها خزان وقود سعة 54 لتر، وبها عزم دوران 265 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

تحتوي سيارة هيونداي توسان موديل 2027 علي الكثير من وسائل الأمان من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها ESP، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

سعر هيونداي توسان موديل 2027

هيونداي توسان موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 25 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 175 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 275 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي توسان موديل 2027 تباع بسعر 2 مليون و 375 ألف جنيه .

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